Бывшего руководителя европейской дипломатии обвиняют в мошенничестве

Говоря о коррупционных скандалах в ЕС, Захарова в том числе имела в виду скандал под названием Pfizergate, связанный с приобретением Брюсселем вакцин от COVID-19, произведенных концерном Pfizer. В апреле 2021 г. руководство ЕС во главе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заключило с Pfizer крупный контракт стоимостью 35 млрд евро на поставку 900 млн доз вакцин. Обвинения в адрес фон дер Ляйен были обнародованы в 2023 г. в газете The New York Times, в статье которой говорилось, что председатель ЕК и директор Pfizer были в сговоре в процессе закупки вакцин. Кроме того, против фон дер Ляйен был подан иск, который обвинял ее в превышении полномочий при закупке вакцин. ЕК заявила тогда, что переписка фон дер Ляйен с Pfizer не сохранилась.