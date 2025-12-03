Бывшего руководителя европейской дипломатии обвиняют в мошенничестве

Бывшего руководителя европейской дипломатии обвиняют в мошенничествеНо вряд ли Фредерику Могерини надолго посадят
Бывшие европейские дипломаты были задержаны в Бельгии по подозрению в мошенничестве. Согласно данным издания Le Soir, против бывшего верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини проводится расследование по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны в Колледже Европы (институте постдипломного образования по европейским делам), ректором которого с 2020 г. является именно она.
По мнению следствия, Могерини осуществлялись махинации при финансировании девятимесячной программы обучения. Помимо нее также был задержан бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (ее руководителем и была Могерини), итальянский дипломат Стефано Саннино.
Один из кампусов Колледжа Европы находится в бельгийском городе Брюгге. Там, как сообщило 2 декабря издание Euractiv, прошли обыски. Полиция также обыскала штаб-квартиру Европейской службы внешних связей, а еще ряд частных домов. Как сказали Euractiv четыре источника, знакомых с ходом расследования, причиной действий полиции стали подозрения в нецелевой растрате средств ЕС в 2021 и 2022 гг. Конкретно речь идет о 3,2 млн евро, потраченных на здание в Брюгге, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в Дипломатической академии – ежегодной учебной программе по подготовке европейских дипломатов.
О задержаниях также сообщила и Европейская прокуратура (EPPO). Согласно ее данным, было задержано трое подозреваемых, личности которых прокуратура не раскрыла. Именно по запросу EPPO федеральная полиция Бельгии провела обыски в Брюгге и Брюсселе.
«Расследование сосредоточено на том, были ли Колледж Европы и/или их представители заранее проинформированы о критериях отбора в рамках тендерной процедуры», – подчеркнули в EPPO. Эта структура является независимой государственной прокуратурой ЕС. Она отвечает за расследование, судебное преследование и доведение до суда преступлений, направленных против финансовых интересов ЕС.
На произошедшее в ЕС отреагировала Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в ЕС предпочитают не замечать собственных коррупционных преступлений, в том числе связанных с финансированием Украины. «В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы, – сказала Захарова (цитата по ТАСС). – Любая международная проблема – повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины».
Говоря о коррупционных скандалах в ЕС, Захарова в том числе имела в виду скандал под названием Pfizergate, связанный с приобретением Брюсселем вакцин от COVID-19, произведенных концерном Pfizer. В апреле 2021 г. руководство ЕС во главе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заключило с Pfizer крупный контракт стоимостью 35 млрд евро на поставку 900 млн доз вакцин. Обвинения в адрес фон дер Ляйен были обнародованы в 2023 г. в газете The New York Times, в статье которой говорилось, что председатель ЕК и директор Pfizer были в сговоре в процессе закупки вакцин. Кроме того, против фон дер Ляйен был подан иск, который обвинял ее в превышении полномочий при закупке вакцин. ЕК заявила тогда, что переписка фон дер Ляйен с Pfizer не сохранилась.
Произошедшие обыски – это исключительно внутреннее дело ЕС, которое вряд ли скажется на механизмах действия евробюрократии, считает политолог Вадим Трухачев. Тот факт, что бывшие высшие европейские чиновники оказались замешаны в подобном скандале, плохой сигнал для ЕС – объединение рискует потерять свою репутацию в глазах европейских избирателей. В той же Италии, представителем которой является Могерини, это приведет к росту популярности левых евроскептиков и правых из партии «Братья Италии» действующего премьера страны Джорджи Мелони. При этом, добавляет Трухачев, для представителей Италии коррупция в высших эшелонах власти – история вполне привычная. На отношениях блока с Россией скандал никак не отразится, а Могерини, скорее всего, отделается небольшим условным сроком. Более того, в сравнении со скандалом с вакцинами от Pfizer текущие обвинения выглядят весьма незначительными, подытоживает Трухачев.