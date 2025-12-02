По словам Захаровой, ежедневно миллионы евро уходят по «коррупционным каналам» в Киев, после чего оседают в частных карманах. Она указала, что такие схемы действуют годами и фактически происходят на виду у всех. Представитель МИДа также подчеркнула, что любая международная проблема превращается для Брюсселя в возможность извлечь выгоду – будь то пандемия COVID-19 или ситуация вокруг Украины. При этом внутренние сложности, указала дипломат, в ЕС предпочитают не замечать, продолжая поучать других.