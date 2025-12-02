Захарова высказалась по поводу задержания Федерики Могерини
Евросоюз (ЕС) предпочитает закрывать глаза на собственные коррупционные скандалы, продолжая при этом учить других. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини, передает ТАСС.
По словам Захаровой, ежедневно миллионы евро уходят по «коррупционным каналам» в Киев, после чего оседают в частных карманах. Она указала, что такие схемы действуют годами и фактически происходят на виду у всех. Представитель МИДа также подчеркнула, что любая международная проблема превращается для Брюсселя в возможность извлечь выгоду – будь то пандемия COVID-19 или ситуация вокруг Украины. При этом внутренние сложности, указала дипломат, в ЕС предпочитают не замечать, продолжая поучать других.
Как ранее сообщило AFP, ректор Колледжа Европы в Бельгии Могерини была арестована по подозрению в мошенничестве. 2 декабря бельгийские правоохранители провели обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей в Брюсселе и в кампусе Колледжа Европы в Брюгге.
До этого Европейская комиссия и Европейская прокуратура подтвердили задержание троих человек после серии обысков в зданиях Европейской службы внешних действий, Колледжа Европы и нескольких частных резиденций. Задержанные подозреваются в махинациях с тендерами на строительные проекты, финансируемые ЕС.
Могерини возглавляла европейскую дипломатию с 2014 по 2019 г. – до Жозепа Борреля и Каи Каллас. Сейчас следствие проверяет возможное нецелевое расходование средств ЕС в 2021-2022 гг., в том числе обстоятельства приобретения колледжем здания в Брюгге стоимостью 3,2 млн евро, где располагаются слушатели дипломатической академии ЕС.