Главная / Политика /

Задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини

Ее подозревают в мошенничестве
Ведомости

Ректора Колледжа Европы в Бельгии Федерику Могерини задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило AFP. 2 декабря в Бельгии прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге.

До этого Euractiv сообщал о задержании троих человек для допроса, их имена не раскрывались.

Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 г. – перед Жозепом Боррелем и Каей Каллас.

Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств ЕС в период с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.

В 2021-2022 гг. дипломатическую службу ЕС возглавлял Жозеп Боррель.

