Задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини

Задержана экс-глава евродипломатии Федерика МогериниЕе подозревают в мошенничестве
Ректора Колледжа Европы в Бельгии Федерику Могерини задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило AFP. 2 декабря в Бельгии прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге.
До этого Euractiv сообщал о задержании троих человек для допроса, их имена не раскрывались.
Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 г. – перед Жозепом Боррелем и Каей Каллас.
Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств ЕС в период с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.
В 2021-2022 гг. дипломатическую службу ЕС возглавлял Жозеп Боррель.