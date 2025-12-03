Зачем Макрон едет к Си Цзиньпину на фоне активных переговоров по Украине

Зачем Макрон едет к Си Цзиньпину на фоне активных переговоров по УкраинеВ Китае по-прежнему верят в то, что его с Европой ничего не разделяет
Президент Франции Эммануэль Макрон 3 декабря начал в Китае свой трехдневный государственный визит. Он приезжает в эту страну четвертый раз за период своего правления и проведет время лично с председателем КНР Си Цзиньпином, который, в свою очередь, был в 2024 г. с визитом во Франции. Среди тем их обсуждения, как анонсировали в Елисейском дворце, будут как вопросы сугубо двустороннего сотрудничества, включая торговые, так и темы, связанные с международными проблемами.
Планируется, что 3 декабря Макрон посетит Запретный город в Пекине, на следующий день там же он проведет переговоры с Си, пройдут они и с другими официальными лицами Китая. МИД КНР заявил, что Китай надеется на развитие сотрудничества с Францией. А 5 декабря Макрон посетит город Чэнду в провинции Сычуань, где находится база по разведению больших панд. 25 ноября туда досрочно, из-за выявленной почечной недостаточности у самки Хуань Хуань, вернулись два бамбуковых медведя, которые с 2012 г. жили на правах «аренды» в зоопарке Боваль. Посланник посольства Китая в Париже Чэнь Дун пообещал «французским друзьям», что КНР обязательно выделит европейской стране другую пару панд.
Среди тех предложений, которые, по утверждению СМИ, Макрон везет Си, – приглашение Китаю принять участие в саммите G7 в июне 2026 г. во Франции. Эту идею, которая по задумке должна «придать новый смысл формату», президент Франции ранее высказывал остальным странам «Группы семи», писало Bloomberg. Почти наверняка лидеры двух стран обсудят украинский конфликт, вокруг урегулирования которого сейчас активизировали действия США.
Но глобально отношения Франции, как одного из лидеров Евросоюза, с Китаем переживают весьма непростые времена. «Макрон должен ясно дать понять руководству Китая, что Европа отреагирует на растущие экономические и связанные с безопасностью угрозы со стороны Пекина, одновременно не допуская эскалации напряженности, которая может привести к полномасштабной торговой войне и дипломатическому краху», – сказал агентству Reuters Ноа Баркин, аналитик по Китаю Rhodium Group, добавив, что подобная миссия очень сложна.
А октябре 2024 г. именно Париж был одним из активных лоббистов введения дополнительных пошлин на китайские электромобили, за что впоследствии поплатился. В июле 2025 г. Китай утвердил на пять лет антидемпинговые «обеспечительные платежи» на импортный бренди в размере от 27,3 до 34,9%. На Францию приходилось до 99% импортного бренди в Китае.
В 2024 г. общий объем торговли между Китаем и Францией составил почти $80 млрд, при этом китайский экспорт превышал $44 млрд. Перед приездом Макрона китайские государственные СМИ старались создать позитивный фон. Например, международный китайский телеканал CGTN провел накануне визита Макрона опрос на пяти языках. Один из вопросов на русском звучал примерно так: «Очевидно ли для вас, что вызовы, с которыми сегодня сталкивается Европа, исходят не от Китая и европейские страны должны правильно формировать о нем представление?» По всем пунктам опроса, согласно общим итогам, уверенно победила дружба.
Аналитики западных СМИ уверены, что в этот раз Макрон не позволит себе такой дерзости, как после предыдущего визита в КНР в апреле 2023 г. Тогда он неожиданно выступил с заявлением, что европейские страны не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем», а Европе и вовсе необходима «стратегическая автономия». Такое нежелание Макрона выбирать между Китаем и США вызвало два года назад непонимание у Дональда Трампа и Марко Рубио, которые сейчас имеют в своих руках куда больше реальных рычагов власти. Как сказали советники Макрона Reuters, он будет лишь настаивать в общении с Си на сохранении статус-кво с Тайванем и призывать КНР не эскалировать ситуацию.
Экономически Китай – один из важнейших партнеров Франции, но он важен ей и с политической точки зрения, говорит заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политисследований ИМЭМО Павел Тимофеев. В частности, Франция опасается, что мир в будущем будет разделен между США и Китаем, и она хотела бы избежать подобной новой «биполярности». В этом контексте Париж надеется, что Пекин будет играть активную роль в создании более полицентричного мира и это позволит сдерживать влияние не только США, но и России, объясняет Тимофеев.
Идея «стратегической автономии» Европы все еще актуальна для внешней политики Франции, но пока не получает свое воплощение на практике (а при Трампе есть, скорее, обратная динамика) и мало по своей сути связана с Китаем, отмечает аналитик. Согласовывать же какие-то европейские позиции по Украине у Макрона с Си тоже вряд ли выйдет – у сторон они слишком разные, и Китай, скорее всего, не станет давить на Россию ради каких-либо уступок с ее стороны, уверен Тимофеев. Более конструктивным может быть визит Макрона с точки зрения вопросов торговли, энергетики и в целом – интересов Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, где Париж пытается проводить собственную линию и сформировать пул союзных себе стран.
С точки зрения Китая между ним и Европой вообще нет ничего принципиально их разделяющего, говорит профессор РАН, китаист Александр Ломанов. Китай всячески показывает свою уверенность в том, что Европа уже обладает стратегической автономией и она очень перспективный партнер, который может выстраивать свою экономическую, технологическую и инвестиционную политику без окриков из-за океана, говорит эксперт. И даже если это в реальности не совсем так, в Пекине стараются не акцентировать это.
Совсем иначе выглядит картина в глазах европейцев, у которых много претензий, продолжает Ломанов, – и сейчас наверняка будет повторено, что Китай якобы располагает чрезмерными производственными мощностями, а его экспорт угрожает благополучию европейских производителей.
Что касается военно-политических вопросов, то тут Китай стоит на принципах неделимой безопасности и отвергает блоковую политику. И если Макрон, например, будет оправдывать расширение НАТО и закрепление блока и в АТР, то понимания он в Пекине явно не найдет. Но при этом в Китае наверняка понимают, что вопросы такого плана логичнее обсуждать не с европейскими лидерами, а с Трампом, заключает Ломанов.