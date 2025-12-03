Зачем Макрон едет к Си Цзиньпину на фоне активных переговоров по Украине

Аналитики западных СМИ уверены, что в этот раз Макрон не позволит себе такой дерзости, как после предыдущего визита в КНР в апреле 2023 г. Тогда он неожиданно выступил с заявлением, что европейские страны не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем», а Европе и вовсе необходима «стратегическая автономия». Такое нежелание Макрона выбирать между Китаем и США вызвало два года назад непонимание у Дональда Трампа и Марко Рубио, которые сейчас имеют в своих руках куда больше реальных рычагов власти. Как сказали советники Макрона Reuters, он будет лишь настаивать в общении с Си на сохранении статус-кво с Тайванем и призывать КНР не эскалировать ситуацию.