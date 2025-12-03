Парламентские партии назвали цели на выборах в Госдуму

Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева начала с того, что эта думская кампания для партии будет непростой. Прежде всего потому, что впервые пройдет без ее основателя Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 г. И для команды, которая пришла в руководство с новым лидером Леонидом Слуцким, было важно ответить на вопрос: «А что ЛДПР без Жириновского»? Сейчас на этот вопрос можно ответить «в полной мере», сказала выступающая.