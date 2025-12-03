Парламентские партии назвали цели на выборах в Госдуму

Парламентские партии назвали цели на выборах в ГосдумуСразу три из них хотят забраться на второе место после «Единой России»
Парламентские партии представили стратегии и тактику своих кампаний по выборам в Госдуму и на других уровнях в 2026 г. в рамках конгресса Российской ассоциации политических консультантов. Член генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов назвал партию центром «политической гравитации» и сообщил, что ей необходимо быть первой «в каждом субъекте».
Он перечислил KPI на кампанию: безоговорочная победа на выборах в Думу с фракцией конституционного большинства, победа кандидатов в губернаторы от ЕР в первом туре, фракции большинства в заксобраниях и в административных центрах, легитимность выборов, которая «очень важна».
В 2026 г. пройдет более 2000 разных кампаний, в том числе будут избираться 39 заксобраний и 10 губернаторов. «Это значит, что около 50 сенаторов будут подтверждать свой статус. То есть помимо обновления Госдумы мы будем иметь перспективу обновления до 1/3 Совета Федерации», – сказал Перминов. Впрочем, сенаторы в России не избираются, а назначаются.
Как сказал представитель ЕР, в обществе формируется запрос, который важнее для любой партии, – слышать избирателя. Для этого необходим диалог с сообществами, форматы персональных встреч, оперативная онлайн-коммуникация и прямая трансляция эмоциональной поддержки. У людей формируется новая требовательность и новый критический взгляд на эффективность и полезность партии, отметил он.
По словам Перминова, один из вызовов времени – запрос избирателя на эмоцию и «теплый контакт» и «это формула трудноразрешимая», потому что требует «максимальной эмпатичности». Еще один вызов – быстрое изменение реальности. «Иногда изменения происходят с такой скоростью, что мы о некоторых из них узнаем постфактум», – сказал он.
После выступления Перминова прямо в зале началась битва за второе место на думских выборах. Эта тема у трех следующих спикеров вызвала наибольшие эмоции.
Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева начала с того, что эта думская кампания для партии будет непростой. Прежде всего потому, что впервые пройдет без ее основателя Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 г. И для команды, которая пришла в руководство с новым лидером Леонидом Слуцким, было важно ответить на вопрос: «А что ЛДПР без Жириновского»? Сейчас на этот вопрос можно ответить «в полной мере», сказала выступающая.
Воропаева напомнила, что по итогам единого дня голосования-2025 партия впервые смогла получить вторые места на выборах в заксобрания в большинстве регионов и этот тренд отличается от предыдущих думских выборов. «В 2021 г. ЛДПР провела не самую лучшую с точки зрения результата кампанию. Сегодня в Госдуме на одного депутата ЛДПР приходится три депутата-коммуниста. В региональных заксобраниях этот разрыв еще больше – 4–5–6 и даже больше», – посетовала она. И теперь ЛДПР намерена стать второй партией, хотя «силы сегодня неравны».
По словам соратницы Слуцкого, за последние четыре года произошла существенная трансформация ядра партии: ее средний избиратель стал не молодым человеком, а более возрастным – в возрасте 35–55 лет. В этом ЛДПР видит дополнительные возможности по поиску новой аудитории, подчеркнула она. Результаты партии будут во многом зависеть от эффективной мобилизации избирателей, отметила Воропаева. «Главная проблема ЛДПР – довести избирателя до участка и мотивировать его участвовать в ДЭГ. Для нас это большой вызов», – заключила она.
Задачи КПРФ в 2026 г. определяются не только политической логикой кампании, но и объективным запросом общества на перемены, заявила секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот. По ее словам, партия идет на выборы с «четким пониманием своей роли как единственной оппозиционной силы». И она опирается на идеологическую платформу, рост поддержки левых идей и растущую актуальность советского наследия.
Далее Дробот перешла к теме «второго места». «Мы понимаем, что главная политическая борьба – с ЕР, но не можем не затронуть еще одну тему – восприятия реального баланса сил через публикации официальных рейтингов», – на этих словах коммунистка повысила голос. По ее словам, накануне думских выборов 2021 г. крупнейшие социологические службы пытались вытянуть ЛДПР на второе место в общественном сознании. Но результаты показали «другую реальность» – КПРФ заняла второе место, получив около 19% голосов, а «другая партия» не преодолела 8%, напомнила Дробот.
«Справедливая Россия» (СР) тоже рассчитывает на второе место, эту задачу поставил съезд, продолжил первый замглавы партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев. В основе ее программы – патриотический социализм. Партия будет выступать «за бедных, за патриотов», пояснил он.
По словам Гусева, электоральная база запроса на социальную поддержку расширяется. За последний год доля людей, которые считают, что государство должно помогать людям в условиях санкций и инфляции, выросла с 16 до 24–25%, рассказал представитель СР. И это позволяет партии рассчитывать на второе место в Думе.
В то же время программа КПРФ, ориентированная на пожилых людей и образ Ленина, не отвечает запросам широких групп электората, в частности его возраста – предпенсионеров, которые помнят СССР иначе, уточнил Гусев: «И если мое поколение не голосует за власть, то точно не голосует за КПРФ». Далее он обратился к Дробот напрямую и сообщил, что последний фильм Андрея Кончаловского («Хроники русской революции».– «Ведомости») похоронил образ Ленина как привлекательного в электоральном плане – даже для базовой аудитории коммунистов.
В заключение Гусев указал на еще одну уязвимость КПРФ – попытку занять нишу для ультрапротестного электората. И это, по его мнению, только оттолкнет «конструктивную оппозицию».
По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, при инерционном сценарии второе место способна занять КПРФ: за счет опыта, ухудшения экономической ситуации, репутации партии № 2 и безликости ЛДПР. Последняя при нескольких условиях тоже может прийти второй. Во-первых, при жестком административном содействии и атаках на коммунистов. Во-вторых, в случае размывания образа КПРФ, которая «очень близко прислонилась к повестке власти». И, наконец, при появлении ярких лиц внутри ЛДПР, но с этим пока проблема, резюмирует эксперт.