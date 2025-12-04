Раунд конфликта между ветвями власти в Хакасии завершился победой Коновалова

Раунд конфликта между ветвями власти в Хакасии завершился победой КоноваловаГубернатор, кажется, добился сохранения полномочий правительства по контролю за расходами муниципалитетов
Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) не стал накладывать вето на республиканский закон о межбюджетных отношениях и подписал его 3 декабря – в окончательной редакции документа отсутствует норма о запрете правительству сокращать субсидии районам. Тем самым, по мнению экспертов, коммунист закрепил за собой промежуточную победу в многолетней конфронтации с председателем верховного совета единороссом Сергеем Соколом, лоббировавшим ограничение полномочий исполнительной власти по финансовому контролю.
В изначальной версии закона, поддержанной депутатами от «Единой России» и ЛДПР (его приняли в декабре 2024 г.), ограничивались полномочия правительства по сокращению дотаций муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины, для этого требовалось согласование с парламентом. Коновалов тогда наложил вето на закон, сочтя, что новелла позволяет «недобросовестным муниципальным чиновникам бесконтрольно тратить народные деньги, повышать себе зарплату, нарушать финансовую дисциплину, подрывать доверие жителей к институтам власти».
21 мая 2025 г. депутаты большинством голосов преодолели вето губернатора, после чего Коновалов инициировал судебную проверку закона на соответствие федеральному законодательству. 23 октября Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал принятый закон недействующим. В результате 26 ноября региональный парламент со второй попытки принял поправки в республиканский закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях», закрепляющие за легислатурой право распределять муниципалитетам субсидии через внесение изменений в бюджет. Поправки были приняты во исполнение решения суда. 27 ноября Коновалов во время прямой линии не исключал, что может наложить вето на принятый закон в случае, если он будет снова противоречить федеральному закону.
«Финансовая дисциплина в муниципалитетах в соответствии с законодательством должна находиться под контролем органов исполнительной власти. Таковы федеральные нормы, и они были учтены в последней версии законопроекта о межбюджетных отношениях. Закон мною подписан в установленные Конституцией сроки. Считаю, что теперь можно ставить точку», – приводятся слова Коновалова на сайте правительства региона. Верховный совет, в свою очередь, получил возможность распределять субсидии муниципалитетам республики.
Вступление в силу закона «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасии» – это закономерный итог, благодаря принятию документа бюджетные отношения и процедура внесения изменений в бюджет становятся прозрачными, сказал «Ведомостям» Сокол. «Прозрачность и депутатский контроль за средствами – в этом заключался весь смысл закона, который вступит с силу в течение 10 дней с момента официального опубликования», – уточнил он.
«[Коновалов] не противостоит кому-то, а выражает волю избирателей. Мы вообще за конструктивное спокойное сотрудничество. Таких качелей быть не должно», – сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он указал, что 99% законов, которые принимаются верховным советом, визируются и подписываются главой региона и за всю историю было всего два закона, на которые он наложил вето, – проект по изменению системы местного управления и закон о межбюджетных отношениях.
С точки зрения позиционной борьбы исполнительной и законодательной власти Коновалов взял этот раунд и «дожал» депутатов, хотя без уступок с его стороны тоже не обошлось, говорит политюрист Олег Захаров. Главной такой уступкой стало признание за региональным парламентом права участвовать в распределении бюджетных денег по районам, хотя это полномочие не является для парламента системообразующим, это просто одиночные акты поощрения, рассуждает он. «А вот право губернатора урезать дотации, которое он отстоял в упорном ближнем бою, – это краеугольный камень бюджетной дисциплины, который лежит в основе дисциплины муниципалитетов и контроля регионального истеблишмента за активностью местных глав», – подчеркнул Захаров.
Коммунист одержал победу, согласен политолог Константин Калачев. «Это означает, что до выборов Госдумы в 2026 г. Коновалов рассчитывает доработать. Идти на обострение не хочет, он же системный человек и правила понимает», – указал он. В настоящее время это единственный случай такого открытого противостояния ветвей власти, обратил внимание Калачев.