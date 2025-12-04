Раунд конфликта между ветвями власти в Хакасии завершился победой Коновалова

С точки зрения позиционной борьбы исполнительной и законодательной власти Коновалов взял этот раунд и «дожал» депутатов, хотя без уступок с его стороны тоже не обошлось, говорит политюрист Олег Захаров. Главной такой уступкой стало признание за региональным парламентом права участвовать в распределении бюджетных денег по районам, хотя это полномочие не является для парламента системообразующим, это просто одиночные акты поощрения, рассуждает он. «А вот право губернатора урезать дотации, которое он отстоял в упорном ближнем бою, – это краеугольный камень бюджетной дисциплины, который лежит в основе дисциплины муниципалитетов и контроля регионального истеблишмента за активностью местных глав», – подчеркнул Захаров.