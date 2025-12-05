Ссора Китая и Японии рикошетит по их саммиту с Южной Кореей

Новые трения Китая и Японии начались с выступления нового японского премьера Санаэ Такаити в парламенте 7 ноября. Она сказала, что если в ходе гипотетического военного конфликта за Тайвань «будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы», то «это по любым меркам будет представлять «ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Подразумевалось, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и станет возможным их участие в военном конфликте. Это вызвало гнев в Пекине, дипломаты которого обрушились как с радикальными угрозами в адрес Такаити в стиле «ей нужно отрезать грязную голову», так и с более умеренными посланиями о возрождении милитаризма в Японии и кампанией в госСМИ. Экономически удар пришелся по турпотоку из Китая в Японию, где МИД КНР увидел опасность для туристов, а авиакомпании сократили число рейсов (согласно Beijing Daily, Япония выбыла из числа топ-10 популярных направлений на январь – февраль 2026 г.).