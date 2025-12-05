Ссора Китая и Японии рикошетит по их саммиту с Южной Кореей

Ссора Китая и Японии рикошетит по их саммиту с Южной КореейНаладить регулярность встреч в этом формате так и не удается с 2008 года
Трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи, который планировалось провести в декабре 2025 г. в Токио, откладывается из-за обострения в отношениях между японцами и китайцами. Как сообщило 4 декабря японское издание Nikkei, на встрече могли обсудить вопросы региональной стабильности. Это и ситуация на Корейском полуострове, которая меняется из-за сближения КНДР с Россией. В условиях резкого ухудшения отношений представить такую встречу невозможно, подчеркивают журналисты. На это в ноябре намекали в МИД КНР, говоря, что дата встречи не определена.
Новые трения Китая и Японии начались с выступления нового японского премьера Санаэ Такаити в парламенте 7 ноября. Она сказала, что если в ходе гипотетического военного конфликта за Тайвань «будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы», то «это по любым меркам будет представлять «ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Подразумевалось, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и станет возможным их участие в военном конфликте. Это вызвало гнев в Пекине, дипломаты которого обрушились как с радикальными угрозами в адрес Такаити в стиле «ей нужно отрезать грязную голову», так и с более умеренными посланиями о возрождении милитаризма в Японии и кампанией в госСМИ. Экономически удар пришелся по турпотоку из Китая в Японию, где МИД КНР увидел опасность для туристов, а авиакомпании сократили число рейсов (согласно Beijing Daily, Япония выбыла из числа топ-10 популярных направлений на январь – февраль 2026 г.).
Такаити в ответ не стала брать назад свои слова. Но 3 декабря она сказала, что «фундаментальная позиция Токио в отношении Тайваня остается неизменной по сравнению с той, которая была изложена в совместном японо-китайском коммюнике 1972 г.», когда Япония признала КНР вместо Китайской Республики на Тайване. В этом документе говорится, что «правительство Японии полностью понимает и уважает позицию правительства КНР» о том, что Тайвань – его неотъемлемая часть. Но этого сейчас властям Китая мало: в Пекине назвали такую отсылку без раскрытия смысла «увиливанием».
Формат встреч глав правительств Китая и Японии с президентом Южной Кореи складывался с 1999 г. С 2008 г., в разгар финансового кризиса, по предложению Сеула он выделился в отдельный формат, позже был создан секретариат. Но регулярность встреч после 2012 г. хронически страдала – затем они проходили в 2015, 2018, 2019 гг. и, наконец, в мае 2024 г. в Сеуле. Тогда в центре внимания были не политические, а экономические вопросы.
Причинами пауз в таком взаимодействии становились разногласия внутри треугольника, в котором все имеют друг к другу как исторические, так и политические и территориальные претензии. И нередко встречи раньше срывали трения между двумя американскими союзниками – Южной Кореей и Японией. Но в 2013 г. саммит сорвался из-за посещения экс-премьером Японии Синдзо Абэ храма Ясукуни, где почитаются военные преступники времен Второй мировой, и резкой на это реакции в Пекине и Сеуле. Дополнительно ситуацию осложнила пандемия коронавируса. Летом 2023 г. бывшие президенты США Джо Байден, Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу в Кэмп-Дэвиде, которая сняла большую часть давних противоречий Сеула и Токио.
Показательно, что Китай, в отличие от Южной Кореи и Японии, никогда не считал необходимостью участие в саммите первого лица страны, которым является генсек КПК и председатель КНР (премьер Госсовета Китая – второе лицо).
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом идея укрепления экономического партнерства трех стран Восточной Азии, особенно в связи с его радикальной тарифной политикой, снова приобрела актуальность, говорит сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. Китаю интересны Южная Корея и Япония и с точки зрения развития научно-технического сотрудничества. И еще в конце октября 2025 г. казалось, что ничего не должно было помешать грядущему саммиту, когда на полях саммита АТЭС по инициативе Токио состоялась встреча [председателя КНР] Си [Цзиньпина] и Такаити, напоминает Федотов. Но Япония сохраняет прежнюю позицию по многим разделяющим стороны вопросам, в том числе по отношениям с Тайванем. В итоге слова Такаити о возможности применения «права на коллективную самооборону» теперь ведут и к торможению в организации трехстороннего саммита, отмечает аналитик. Тайваньский вопрос сохраняет экзистенциальный характер для руководства КНР. Более теплые отношения пока сохраняются у Китая с Южной Кореей, продолжает Федотов.
Трехсторонний саммит между Японией, Китаем и Южной Кореей и ранее проводился нерегулярно из-за возникающих разногласий по тому или иному вопросу, замечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Помимо этого, продолжает эксперт, для таких встреч нужна общая повестка, а ее не всегда удается сформировать.