Китай грозит Японии из-за готовности ее нового премьера биться за Тайвань

Китай грозит Японии из-за готовности ее нового премьера биться за ТайваньВ Токио впервые официально заявили об этом
Власти Китая стали активно применять меры давления против Японии, новый премьер которой Санаэ Такаити заявила о том, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может означать и прямое вовлечение в него Токио. 16 ноября Пекин отправил корабли береговой охраны к спорным островам Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао, их контролирует Япония, но судна КНР регулярно присутствуют рядом). 12 ноября, согласно данным Токио, около японского острова Кюсю прошел эсминец типа 055 Народно-освободительной армии Китая, а с 17 по 19 ноября Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Желтого моря, сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Одновременно Пекин усиливает дипломатическое и экономическое давление. МИД КНР 15 ноября призвал сограждан избегать поездок в Японию, после чего крупнейшие китайские авиаперевозчики, включая Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, объявили о бесплатном возврате до конца года средств с рейсов в японские города. Согласно данным статистики, с января по сентябрь 2025 г. Японию посетило почти 31,7 млн иностранных туристов, примерно четверть из них – 7,5 млн – граждане КНР.
Такаити на первых парламентских дебатах в статусе премьера 7 ноября заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии» (цитата по The Japan Times). Это подразумевало, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.
10 ноября Такаити пояснила, что это были лишь «гипотетические» высказывания о «худшем» из возможных сценариев. Она пообещала в будущем воздержаться от подобного, но брать свои слова обратно не стала, а МИД назвал ее слова личным мнением. Но резкая реакция со стороны КНР последовала незамедлительно – 8 ноября генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: «<...> эту грязную голову, которая сама напросилась, придется отрубить без колебаний. Вы готовы к этому?» Япония выразила протест, КНР назвала личный пост личной позицией, и сообщение было затем удалено.
14 ноября, как передавало агентство «Синьхуа», замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун выразил послу Японии в Китае Кэндзи Канасуги протест из-за «провокационных» слов Такаити. Они, как считают в Пекине, нарушают международное право и принцип одного Китая, подрывают послевоенный международный порядок и «серьезно ранят чувства китайского народа».
Представитель минобороны КНР Цзянь Бинь сказал, что если Япония «осмелится применить силу» для вмешательства в тайваньский вопрос, то она «потерпит сокрушительное поражение от обладающей стальной волей Народно-освободительной армии Китая и заплатит высокую цену». Главный рупор Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» считает, что власти Японии тем самым «впервые с 1945 г. открыто выступили с военной угрозой» в отношении Китая. В Пекине вспомнили, как Такаити ранее неоднократно посещала храм Ясукуни, где чтут в том числе и японских военных преступников времен Второй мировой, отрицала нанкинскую резню 1937 г.
«Синьхуа» также стало распространять звучащие внутри самой Японии голоса против Такаити – будь то 100 протестующих, представители оппозиции в парламенте (в том числе и коммунисты) или пацифистские организации.
У Японии с 1972 г. нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но она выступает против изменения его статус-кво в одностороннем порядке. На официальном уровне лидеры Японии ранее избегали рассуждений о возможном вовлечении ее в конфликт, ограничиваясь словами «кризис на Тайване – кризис для Японии». Мнения жителей Японии по поводу нового обострения отношений с КНР из-за слов Такаити разделились: 49% опрошенных поддерживают в этом премьера, а 44% – нет. При этом общий ее рейтинг, согласно данным агентства Kyodo, по итогам почти месяца правления вырос на 5,5 п. п. почти до 70%. Но сейчас у правящей Либерально-демократической партии Японии в парламенте очень хрупкая коалиция меньшинства с другой правой партией – Партией инноваций Японии.
Нынешнее противостояние Токио и Пекина, вероятно, самый крупный их спор с 2012 г., когда из-за национализации трех островов Сенкаку в Китае прошли националистические акции, включая погромы бизнеса, связанного с Японией. А в 2010 г. Китай неофициально ограничивал экспорт важных для промышленности Японии редкоземельных металлов на фоне задержания китайских моряков в спорных водах, которых Токио в итоге отпустил.
Ранее высказывания, подобные тем, что сделала Такаити, могли себе позволить в Японии люди уровня отставных генералов, но не премьеры, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. Японские консерваторы-националисты считают, что Япония должна играть большую роль на международной арене и поддерживать американоцентричный «порядок, основанный на правилах». В Вашингтоне же вполне готовы привлекать к этому своих союзников, напоминает эксперт.
Возможно, Такаити пыталась мобилизовать своих сторонников и подчеркнуть свою лояльность США, но благоразумность ее шага вызывает вопросы, так как теперь это может привести к неприятным последствиям в экономических отношениях с Китаем. Но едва ли Такаити будет извиняться за свои слова, считает Нелидов. В конечном счете кризис вполне может сойти на нет по прагматическим соображениям, полагает он.
Такаити стала первым премьером Японии, сделавшим такой комментарий именно на политическом, а не экспертном уровне, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом из характера военного строительства и учений и без того было видно, что в Японии идет подготовка к возможным совместным действиям с США в случае конфликта вокруг Тайваня.
Вероятно, и в Пекине понимают, что Такаити не откажется от своих слов, считает Кашин. Поэтому действия КНР призваны показать силу их неотвратимой реакции – будут учения, экономические меры, включая, вероятно, новые варианты экспортных ограничений, говорит аналитик. Но в целом все осознают, что если американцы впишутся в тайваньскую историю (что не гарантировано), то Япония будет вместе с ними воевать за Тайвань, заключает Кашин.
Вступившая 21 октября на свой пост Такаити через 10 дней провела в Южной Корее свою первую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая по своему содержанию была наполнена, скорее, позитивным духом.