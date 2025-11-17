Китай грозит Японии из-за готовности ее нового премьера биться за Тайвань

У Японии с 1972 г. нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но она выступает против изменения его статус-кво в одностороннем порядке. На официальном уровне лидеры Японии ранее избегали рассуждений о возможном вовлечении ее в конфликт, ограничиваясь словами «кризис на Тайване – кризис для Японии». Мнения жителей Японии по поводу нового обострения отношений с КНР из-за слов Такаити разделились: 49% опрошенных поддерживают в этом премьера, а 44% – нет. При этом общий ее рейтинг, согласно данным агентства Kyodo, по итогам почти месяца правления вырос на 5,5 п. п. почти до 70%. Но сейчас у правящей Либерально-демократической партии Японии в парламенте очень хрупкая коалиция меньшинства с другой правой партией – Партией инноваций Японии.