Парламент Японии избрал Санаэ Такаити первой женщиной – премьер-министром

Politico отмечает, что, несмотря на то что Такаити стала первой женщиной – премьер-министром в истории Японии, она не собирается содействовать политике гендерного равенства и разнообразия. В частности, японский премьер поддерживает преемственность императорской семьи мужчинами, выступает против однополых браков и разрешения на отдельные фамилии в супружеских парах.