Парламент Японии избрал Санаэ Такаити первой женщиной – премьер-министром
Парламент Японии избрал первую женщину премьер-министром. Им стала председатель Либерально-демократической партии, входящей в коалицию с Партией возрождения Японии, Санаэ Такаити. Об этом сообщает Politico.
На посту премьера Такаити заменит Сигеру Исибу, который служил на этой должности с октября 2024 г. По данным издания, он уже покинул пост вместе со всем кабинетом министров.
В ходе церемонии подписания коалиционного соглашения с правой инновационной партией Такаити заявила, что сейчас важное значение для Японии имеет политическая стабильность, поскольку без нее нет возможности «продвигать меры для сильной экономики и дипломатии».
Ожидается, что Такаити продолжит дело бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, делая упор на усиление военной и экономической политики, а также пересмотрит пацифистскую конституцию Японии.
Politico отмечает, что, несмотря на то что Такаити стала первой женщиной – премьер-министром в истории Японии, она не собирается содействовать политике гендерного равенства и разнообразия. В частности, японский премьер поддерживает преемственность императорской семьи мужчинами, выступает против однополых браков и разрешения на отдельные фамилии в супружеских парах.
21 октября NHK писал, что кабинет министров Японии массово подал в отставку перед выборами премьер-министра. По данным телерадиокомпании, в настоящее время завершены назначения в правительство. Так, бывший министр по вопросам регионального возрождения Катаяма Сацуки назначен министром финансов, экс-генсекретарь Мотэги Тосимицу – министром иностранных дел, а министр по вопросам экономического возрождения Акадзава Акимаса – министром экономики, торговли и промышленности.