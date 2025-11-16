Корабли КНР вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня
Несколько китайских кораблей прошли через контролируемые Японией воды в Восточно-Китайском море. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Токио и Пекином из-за Тайваня, пишет Bloomberg.
Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии утром 16 ноября. По данным японской береговой охраны, судна перед этим прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао). Пекин заявил, что корабли проводили «патрулирование в целях обеспечения соблюдения прав» в этих водах и что эта операция была законной.
Инцидент произошел на фоне дипломатического скандала в связи заявлениями премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, обращает внимание Bloomberg. На прошлой неделе она заявила, что применение военной силы в конфликте из-за Тайваня Токио может расценить как «ситуацию, угрожающую выживанию», и такая классификация дала бы ему юридическое обоснование для вмешательства.
Китай потребовал от Такаити отказаться от своих слов, после чего призвал граждан воздержаться от поездок в Японию в ближайшем будущем. Министерство образования КНР также посоветовало студентам, которые планируют учиться в Японии, проявлять осторожность в этой стране.
В ноябре газета Bild писала, что Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. В конце октября представитель управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь заявил, что Китай «абсолютно не будет исключать» применения силы в отношении Тайваня. Воссоединение КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы».