Корабли КНР вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня

В ноябре газета Bild писала, что Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. В конце октября представитель управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь заявил, что Китай «абсолютно не будет исключать» применения силы в отношении Тайваня. Воссоединение КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы».