Что задумал в Китае министр иностранных дел ФРГ

Что задумал в Китае министр иностранных дел ФРГПротиворечия КНР и ЕС нарастают, несмотря на смягчение немецкой риторики
Вслед за поездкой президента Франции Эммануэля Макрона 8–9 декабря свой первый визит в КНР теперь наносит министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его пришлось перенести с октября – тогда, как официально сообщали в Берлине, никто из ведущих лиц КНР, кроме министра иностранных дел Ван И, не смог найти времени для него.
В декабре ситуация с гостеприимством оказалась получше. С Вадефулем встретился заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Формально заместитель на государственном посту Си Цзиньпина, он даже не член ЦК Компартии (где более 200 человек). При этом Си еще не встречался с канцлером Фридрихом Мерцем, который занял пост в мае 2025 г., его визит в КНР предварительно намечен на начало 2026 г.
Помимо этого Хань напомнил немецкому гостю, что вопрос Тайваня – один из ключевых интересов КНР. Вадефуль, согласно агентству «Синьхуа», пообещал, что Берлин будет «твердо придерживаться политики одного Китая». Такая риторика показательна на фоне прежних слов министра, которые, согласно СМИ, и стоили ему осеннего визита. Он несколько раз говорил о «все более агрессивном поведении» Пекина в Тайваньском проливе, Восточно- и Южно-Китайском морях.
Одна из целей Вадефуля в Китае, о которых он сам заявил накануне поездки на правительственном портале, – попытаться убедить Пекин надавить на Россию в рамках урегулирования украинского кризиса. «Ни одна другая страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай», – заявил Вадефуль перед отъездом в КНР. При этом с такой же миссией ранее в КНР неоднократно с 2023 г. ездили другие западные эмиссары, включая Макрона, и каждый раз она не приносила видимого успеха. Вадефуль собирался поговорить и с Ван И, и с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Хайсином.
Берлин готов стать надежным партнером Пекина, заверил Вадефуль. Но в Пекине он обсуждает и экономические разногласия. На переговорах с министром коммерции КНР Ван Вэньтао он призвал положить конец «неопределенности» в поставках редкоземельных элементов и чипов. Экспортные ограничения КНР на них поставили под угрозу работу немецких и шире – европейских предприятий в автомобилестроении, высоких технологиях и обороне. Хотя после переговоров Си с президентом США Дональдом Трампом в октябре часть из самых острых для европейцев ограничений временно была снята.
Официально Китай признается с 2023 г. Берлином одновременно «партнером, конкурентом и системным соперником», что повторяет позицию Евросоюза.
Накануне Вадефуль также отмечал, что Берлин выступает за устранение торговых барьеров с Китаем, но не во всех сферах: «Мы должны постоянно выделять сферы в Европе, где возможно сотрудничество с Китаем – и где мы должны больше инвестировать в наши собственные цифровые инновации и суверенитет». В числе вторых Вадефуль, в частности, выделил как раз полупроводники и искусственный интеллект.
Параллельно, как сообщило китайское проправительственное издание The Global Times, замминистра коммерции КНР Лин Цзи провел 8 декабря в видеоформате беседу с президентом немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегардом Мюллером и президентом европейской ассоциации автомобильной промышленности Олой Калленюсом. Он призвал их и дальше инвестировать в Китай и сопротивляться расследованию Еврокомиссии о субсидировании электромобилей в КНР, что уже в октябре 2024 г. привело к дополнительным пошлинами на них.
Накануне вернувшийся из Китая Макрон сказал, что Европа будет вынуждена принять «жесткие меры» в отношении китайских товаров, включая пошлины по образцу американских, если торговый дисбаланс между сторонами не будет вскоре устранен. Вадефуль, кажется, попытался смягчить его слова, сказав, что такие пошлины – «крайняя мера». На этом фоне ГТУ КНР 8 декабря опубликовало новую статистику, согласно которой экспорт Китая в страны ЕС в ноябре 2025 г. вырос почти на 15% г/г, а в обратном направлении поставки упали на 2,1%.
Для Германии Китай еще по итогам первых восьми месяцев 2025 г. снова стал главным торговым партнером, потеснив прошлогоднего лидера США. Но дефицит торгового баланса Берлина с Пекином продолжает расти: по данным агентства Germany Trade and Invest, в 2025 г. он может достичь рекорда в 87 млрд евро. В целом за первые 11 месяцев 2025 г. экспорт Китая вырос на 5,4% и достиг $3,4 трлн, а импорт сократился на 0,6% до $2,3 трлн (такой торговый профицит в $1,08 трлн WSJ назвала «числом, никогда ранее не встречавшимся в истории экономики»).
К слову, гонконгская газета South China Morning Post описала итоги визита Макрона так: «Немногие лидеры едут в Китай в поисках авторитета и возвращаются всего лишь с парой панд, но президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось добиться именно этого». Речь идет о том, что он попытался переключить внимание с проблем во внутренней политике, но самой громкой договоренностью с китайцами у него стала «аренда» двух панд вместо вышедших на пенсию.
Китаю нужны европейские рынки и отсутствие там препятствий для китайских товаров, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. А с другой стороны, именно КНР практически монополист в добыче и производстве критически важных материалов для наукоемкой продукции, и потому его действия на этом направлении очень заметны для немцев, подытоживает эксперт.
Политически же Пекин заинтересован в нормальном сотрудничестве с Германией и Европой, что он всячески подчеркивает в своей риторике о независимости ЕС от США. Но такие попытки наладить диалог омрачаются коллективной позицией ЕС по Украине, а в Брюсселе упрекают Китай в том, что он якобы помогает России, напоминает Луконин.
КНР сейчас заинтересована в притоке капиталов из ФРГ, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Но серьезные договоренности едва ли будут заключены по итогам визита Вадефуля, считает эксперт: вероятнее, что стороны ограничатся сообщениями о партнерских отношениях. И в Китае до сих пор помнят канцлерство социал-демократа Олафа Шольца, который предпринимал, на взгляд Пекина, конструктивные шаги по развитию экономических отношений.
Кроме того, от Вадефуля следует, вероятнее всего, ждать заявлений по Украине, так как для немецкого руководства это «обязаловка», замечает Белов. При этом о давлении на Россию Вадефуль может только просить – попытка надавить на Пекин в этой сфере будет нонсенсом. Что же касается Тайваня, то эта проблема – «стандартные грабли», на которые каждый раз наступает немецкая дипломатия, резюмирует Белов.