Что задумал в Китае министр иностранных дел ФРГ

Одна из целей Вадефуля в Китае, о которых он сам заявил накануне поездки на правительственном портале, – попытаться убедить Пекин надавить на Россию в рамках урегулирования украинского кризиса. «Ни одна другая страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай», – заявил Вадефуль перед отъездом в КНР. При этом с такой же миссией ранее в КНР неоднократно с 2023 г. ездили другие западные эмиссары, включая Макрона, и каждый раз она не приносила видимого успеха. Вадефуль собирался поговорить и с Ван И, и с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Хайсином.