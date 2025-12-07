Макрон пригрозил ввести пошлины на товары из Китая

Макрон пригрозил ввести пошлины на товары из КитаяТаким образом ЕС планирует бороться с дефицитом в торговле с КНР, указал он
Европейский союз может ввести пошлины для китайских товаров. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos.
По словам Макрона, он «пытается объяснить китайцам, что их профицит в торговле неустойчив» и они «убивают» собственных потребителей, в частности сокращая импорт из Франции.
«Я сказал им, что, если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены в самом ближайшем будущем принять жесткие меры и прекратить сотрудничество, как это сделали Соединенные Штаты, – например, ввести пошлины на китайскую продукцию», – сказал он.
В июле 2024 г. ЕК официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.
В апреле стало известно, что ЕС и Китай рассмотрят возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных Евросоюзом в прошлом году. Однако о результатах данных переговоров не сообщалось.
В декабре ЕК начала пересмотр антисубсидиарных пошлин, которые распространяются на произведенные в Китае электромобили Volkswagen.