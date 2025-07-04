Надежды на торговый договор Китая и ЕС растаяли

Надежды на торговый договор Китая и ЕС растаялиНа политический ультиматум Каи Каллас Пекин ответил постоянными пошлинами на бренди
Китай вскоре после окончания турне министра иностранных дел КНР Ван И (также возглавляет канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК КПК) по Европе ввел в отношении произведенного в Евросоюзе (ЕС) бренди, включая французский коньяк, постоянные пошлины в размере 34,9%. Они вводятся на пять лет начиная с 5 июля. Об этом говорится в сообщении китайского министерства коммерции от 4 июля.
Тарифный режим предусматривает исключения: 34 производителя бренди из ЕС будут освобождены от пошлин при условии соблюдения ранее взятых на себя ценовых обязательств. В их число входят крупные коньячные бренды, включая Martell (принадлежит Pernod Ricard) и Remy Martin (Remy Cointreau). Антидемпинговые пошлины не будут применяться задним числом в отношении бренди из ЕС, импортированного с 11 октября 2024 г. по 4 июля 2025 г., когда действовали временные повышенные пошлины.
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл назвал на брифинге днем 4 июля эти меры Пекина несправедливыми и необоснованными.
Временные пошлины, введенные по итогам антидемпингового расследования, действовали с 11 октября 2024 г. и были выше – 39%. Формально поводом для расследования стало обращение китайской ассоциации виноделия, направленное еще год назад. Но фактически они были введены в рамках ответных мер вкупе с пошлинами на европейские мясо и молоко после того, как Еврокомиссия (ЕК) одобрила введение пошлин на импорт в ЕС электромобилей из Китая. Пекин тогда также обращался с иском в ВТО.
После введения китайских временных пошлин на бренди ЕС в конце октября 2024 г. окончательно утвердил постоянные пошлины на электрокары из КНР в размере 35,3%. По данным французской отраслевой ассоциации Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), поставки коньяка в КНР упали на 70% с начала торгового диспута и введения временных тарифов. До этого Франция активно пыталась предотвратить сборы со своего бренди в КНР. Этот вопрос обсуждался президентом страны Эммануэлем Макроном во время визита в Пекин в 2023 г., а в январе 2025 г. в Китае вопрос о коньяке обсуждал с китайской стороной французский премьер Франсуа Байру.
По данным Евростата, в 2024 г. ЕС экспортировал в Китай товаров на 213,3 млрд евро и импортировал на 517,8 млрд евро, в результате чего дефицит торгового баланса составил 304,5 млрд евро. Китай в итоге был крупнейшим торговым партнером ЕС по импорту (21,3% всего импорта за пределы ЕС) и третьим по величине партнером по экспорту (8,3% всего экспорта за пределы ЕС). По сравнению с 2023 г., по данным Евростата, импорт китайских товаров в ЕС и экспорт европейских в КНР сократились на 0,5% и 4,5% соответственно. Главное таможенное управление КНР оценило товарооборот с ЕС за 2024 г. в $785 млрд (+0,4%). Китайский экспорт в ЕС по расчетам ГТУ КНР вырос на 3% до $516,46 млрд, а поставки в обратном направлении сократились на 4,4% до $269,36 млрд. ЕС – традиционно второй после стран АСЕАН торговый партнер Китая.
Фоном для ввода постоянных пошлин на бренди стало завершающееся турне Ван И по Европе с 30 июня по 6 июля. Он посетил штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, а также Германию и Францию. 3 июля он встретился в рамках 13-го заседания диалога ЕС – КНР с главой европейской дипломатии Каей Каллас (представляет Эстонию). Каллас поддержала политику «одного Китая», но ультимативно призвала Пекин «снизить дисбаланс во взаимной торговле», чего в ходе последних двух лет переговоров пытались достичь Пекин и Брюссель. Кроме того, эстонка требовала отменить ранее введенные ограничения на экспорт в ЕС редкоземельных элементов, прекратить «нарушение прав человека» в КНР, «срочно прекратить любую материальную поддержку» России в контексте боевых действий на Украине, а также поддержать позицию ЕС по прекращению огня без предварительных условий.
В свою очередь Ван И отрицал наличие проблемы редкоземельных металлов в отношениях Китая и ЕС по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем. На встрече с Каллас происходило и обсуждение намеченного на конец июля саммита ЕС – КНР в честь 50-летия отношений.
Но, по данным агентства Bloomberg, китайские власти по итогам турне Ван И решили сократить до одного дня саммит КНР – ЕС 24-25 июля. Кроме того, по данным South China Morning Post, китайский министр заявил Каллас, что Пекин военной и финансовой поддержки Москве не оказывает, иначе бы конфликт «уже завершился». При этом Ван И якобы заявил, что Китай не заинтересован в поражении России в украинском конфликте, поскольку это может привести к усилению давления со стороны США на Азиатско-Тихоокеанский регион. Официальных комментариев на этот счет не было.
Попытки уладить торговые противоречия со стороны ЕС активизировались после того, как администрация президента США Дональда Трампа в апреле ввела торговые пошлины против своих основных торговых партнеров, включая ЕС и КНР. Для Европы и ряда других стран, против которых были введены 20%-ные тарифы, вскоре была назначена 90-дневная отсрочка. Она истекает уже 9 июля.
Вашингтон предлагает Брюсселю взаимные пошлины в 10%, и европейцы, по данным Wall Street Journal, готовы к тому, что сделки с США не получится. Тарифы против Китая Трамп в мае снизил с максимальных 120 до 54%. С тех пор китайцы стараются координироваться с Юго-Восточной Азией и Европой. Но США усилили давление на Китай через третьи страны, в том числе посредством сделки с соседним Вьетнамом. В итоге 2 июля, помимо установленной для Ханоя пошлины в 20% на все экспортируемые товары (вместо первоначальной 46%-ной), отдельно стороны установили тариф в 40% на все товары, которые идут транзитом (в том числе китайские). В Пекине против этого выразили протест, заявив, что недовольны любыми направленными против КНР торговыми сделками США с третьими странами.
Торговое противостояние между ЕС и Китаем неизбежно: Европа заинтересована в поддержке собственной оставшейся промышленности, КНР не может не реализовывать свою экспансию на рынках сбыта, замечает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Учитывая, что на американском направлении «плохо» из-за тарифов, Европа и другие регионы должны эту ситуацию для КНР сбалансировать, чтобы реализовать то, что не было продано в США, говорит он.
Кроме экономически обоснованной позиции, Европа в своем «идеологическом фундаментализме» также предъявляет такие политические требования к Китаю, которые он выполнить не может, отмечает китаист. Пекин, по его мнению, очевидно, послал Ван И в ЕС с предложениями «торговать и обогащаться», а ему в ответ заявили о согласии на это в обмен на отказ от поддержки России. «Пекин и Брюссель говорят на разном политическом языке, – отметил Луконин. – Китай предлагает ситуацию “обоюдного выигрыша”, а Европа уверена, что кто-то обязательно проиграет. Китай же не понимает, что значит отказаться от поддержки России. В итоге фактор общего врага, то есть Трампа с его тарифами, не смог пока что привести к тому, чтобы ЕС и КНР договорились».
Европейская дипломатия на китайском направлении повторяет свои общие ошибки, связанные с проблемой в коммуникации и определением повестки дня, согласен научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Артем Соколов. По его мнению, переговорщики из Брюсселя зачастую переоценивают силу собственных аргументов, не в полной мере соотнося их с реальностью. В некоторых случаях такое положение вызвано дефицитом компетенций нынешнего руководящего состава евробюрократии, в других – идеологизированной внешнеполитической риторикой ЕС, заключил он.