Надежды на торговый договор Китая и ЕС растаяли

Кроме экономически обоснованной позиции, Европа в своем «идеологическом фундаментализме» также предъявляет такие политические требования к Китаю, которые он выполнить не может, отмечает китаист. Пекин, по его мнению, очевидно, послал Ван И в ЕС с предложениями «торговать и обогащаться», а ему в ответ заявили о согласии на это в обмен на отказ от поддержки России. «Пекин и Брюссель говорят на разном политическом языке, – отметил Луконин. – Китай предлагает ситуацию “обоюдного выигрыша”, а Европа уверена, что кто-то обязательно проиграет. Китай же не понимает, что значит отказаться от поддержки России. В итоге фактор общего врага, то есть Трампа с его тарифами, не смог пока что привести к тому, чтобы ЕС и КНР договорились».