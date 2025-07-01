Китай пытается сблизиться с ЕС на фоне политики Трампа

Китай пытается сблизиться с ЕС на фоне политики ТрампаТурне министра иностранных дел КНР Ван И предваряет контакты на высоком уровне
Министр иностранных дел Китая Ван И 30 июня начал свое недельное турне по Евросоюзу, в ходе которого он посетит штаб-квартиру в Брюсселе, а также Германию и Францию. Официальный повод поездки включает в себя участие в очередном раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Также ожидается, что стороны займутся подготовкой саммита на высшем уровне в конце июля в Пекине и провинции Аньхой, пишет South China Morning Post. Незадолго до своей поездки Ван сказал представителям ЕС в Пекине, что Китай и Европейский союз должны укреплять взаимное доверие и вывести отношения на «новый уровень».
2 июля Ван И предстоят переговоры с главным евродипломатом Каей Каллас, которая, в свою очередь, призвала к «дозе реализма» в отношениях с КНР. В ее понимании это помнить, что Пекин – один из крупнейших партнеров ЕС и при этом «Китай подпитывает войну России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине июня говорила, что мир сейчас переживает новый «китайский шок» (поставки китайских товаров в большей степени, чем рынки могут переварить. – «Ведомости»), но и заявляла о готовности «углублять партнерство с Китаем».
Евросоюз, как и США, заинтересован в налаживании стабильных поставок магнитов с использованием редкоземельных металлов из Китая, от чего критически зависят его ключевые отрасли, включая автопром. Китай удовлетворяет 98% спроса ЕС на такие магниты. Из-за отсутствия прогресса и на этом направлении Брюссель отменил один экономический раунд переговоров с Пекином в конце июня 2025 г., утверждала Financial Times. Ранее КНР в несколько этапов с апреля 2025 г. ввела дополнительные экспортные ограничения для этих видов редкоземов, не дифференцируя при этом направления поставок (и в апреле поставила на 51% меньше таких магнитов, чем в марте).
Для Китая первостепенной проблемой в отношениях с ЕС остаются действующие с октября 2024 г. пошлины до 45% на электромобили. В ответ Пекин тогда ввел временные антидемпинговые меры в отношении европейского бренди.
Каждая из сторон будет говорить в первую очередь о наболевшем – для Китая это действительно тема с электромобилями, а для ЕС – поставки редкоземов, отмечает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Соответственно, ЕС и КНР будут договариваться об условном общем знаменателе, и вскоре вполне может быть объявлено о снижении пошлин на электромобили. Несомненно, продолжает Белов, будут затронуты и общие вопросы отношений в треугольнике США – ЕС – КНР и поэтому контекстно Вашингтон будет присутствовать на нынешних переговорах. В условиях торговой политики Трампа у ЕС и КНР есть стимулы сближаться, уверен эксперт, но этому может помешать как неразумная политика фон дер Ляйен, так и требования Вашингтона к Брюсселю. Так как в США наблюдается четкий вектор на включение ЕС в орбиту противостояния с Китаем, Брюссель будет пытаться усидеть на двух стульях, говорит эксперт. Но сделать это будет крайне непросто, тем более с учетом жесткой позиции Пекина, который, впрочем, все равно говорит об отношениях с ЕС однозначно в партнерском ключе. В этом же блоке нет монолитной позиции по отношению к Китаю (и потому на уровне ЕС для его характеристики зафиксирована триада «партнер, конкурент, ценностный соперник»), говорит Белов. Если, например, Греция и Италия настроены более конструктивно, то для Франции и нового правительства ФРГ Китай в первую очередь ценностный соперник, а канцлер Фридрих Мерц точно не будет таким лоббистом китайского бизнеса, каким был Олаф Шольц.
Сейчас встречная заинтересованность у КНР и ЕС в придании динамики своим экономическим отношениям определенно есть, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Яна Лексютина. С одной стороны, Китай испытывает серьезное давление со стороны США, с которыми пока все торговые договоренности носят лишь временный характер, а давление Вашингтона явно продолжится. Аналогичное давление чувствует на себе и ЕС, пусть для него степень угрозы со стороны США все еще кажется меньшей, говорит эксперт. Тем не менее подобная ситуация создает поле для взаимодействия Китая и ЕС, которым может быть выгодно, как минимум, создать видимость переговорного процесса для нервирования американцев. При этом Лексютина не ждет в ближайшее время на деле реальных прорывов или серьезных компромиссов в отношениях ЕС и КНР.