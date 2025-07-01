Китай пытается сблизиться с ЕС на фоне политики Трампа

Каждая из сторон будет говорить в первую очередь о наболевшем – для Китая это действительно тема с электромобилями, а для ЕС – поставки редкоземов, отмечает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Соответственно, ЕС и КНР будут договариваться об условном общем знаменателе, и вскоре вполне может быть объявлено о снижении пошлин на электромобили. Несомненно, продолжает Белов, будут затронуты и общие вопросы отношений в треугольнике США – ЕС – КНР и поэтому контекстно Вашингтон будет присутствовать на нынешних переговорах. В условиях торговой политики Трампа у ЕС и КНР есть стимулы сближаться, уверен эксперт, но этому может помешать как неразумная политика фон дер Ляйен, так и требования Вашингтона к Брюсселю. Так как в США наблюдается четкий вектор на включение ЕС в орбиту противостояния с Китаем, Брюссель будет пытаться усидеть на двух стульях, говорит эксперт. Но сделать это будет крайне непросто, тем более с учетом жесткой позиции Пекина, который, впрочем, все равно говорит об отношениях с ЕС однозначно в партнерском ключе. В этом же блоке нет монолитной позиции по отношению к Китаю (и потому на уровне ЕС для его характеристики зафиксирована триада «партнер, конкурент, ценностный соперник»), говорит Белов. Если, например, Греция и Италия настроены более конструктивно, то для Франции и нового правительства ФРГ Китай в первую очередь ценностный соперник, а канцлер Фридрих Мерц точно не будет таким лоббистом китайского бизнеса, каким был Олаф Шольц.