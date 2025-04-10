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ЕС и Китай рассмотрят введение минимальных цен на электромобили вместо пошлин

Ведомости

Европейский союз (ЕС) и Китай рассмотрят возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных Евросоюзом в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).

Как ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt, переговоры по этому вопросу уже начались. По информации издания, обе стороны рассмотреть подобную возможность в ходе переговоров вице-президента ЕК, отвечающего за торговую политику, Мароша Шефчовича и министра коммерции Китая Ван Вэньтао. 

В июле 2024 г. ЕК официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. 

В октябре того же года Еврокомиссия одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в ЕС электромобилей из Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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