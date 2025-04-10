ЕС и Китай рассмотрят введение минимальных цен на электромобили вместо пошлин
Европейский союз (ЕС) и Китай рассмотрят возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных Евросоюзом в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).
Как ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt, переговоры по этому вопросу уже начались. По информации издания, обе стороны рассмотреть подобную возможность в ходе переговоров вице-президента ЕК, отвечающего за торговую политику, Мароша Шефчовича и министра коммерции Китая Ван Вэньтао.
В июле 2024 г. ЕК официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.
В октябре того же года Еврокомиссия одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в ЕС электромобилей из Китая.