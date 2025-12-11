Что нового в военном бюджете США

Как сообщила газета The Hill 8 декабря, более проработанная версия законопроекта также предусматривает отмену санкционного режима против Сирии и ограничение инвестиций в Китай. При этом, согласно журналистам, из документа убрали условия по расширению части социальных и медицинских льгот для членов семей военнослужащих, санкции против руководства Грузии (MEGOBARI Act, 2025). Журналисты сообщили, что $400 млн предусмотрены для Украины и на 2027 г. Законодателям также не удалось достичь согласия по переименованию министерства обороны в военное министерство (Department of war). Поэтому, несмотря на смену вывесок, официально военное ведомство США все еще называется министерством обороны.