Что нового в военном бюджете США

Что нового в военном бюджете СШАДля Украины осталась лишь начатая до избрания Дональда Трампа программа на $400 млн
В США готовятся одобрить военный бюджет на 2026 финансовый год общей суммой $900,6 млрд. Как сообщила газета The Hill, в ночь на 10 декабря комитет по регламенту палаты представителей одобрил проект документа. Согласно первоначальной версии президентского запроса, отправленного конгрессменам в мае, утверждение документа автоматически придаст статус закона 15 исполнительным документам, а также 30 нормативно-правовым актам, продвигаемым администрацией президента США Дональда Трампа. Среди них указы о закрытии инклюзивных программ, объявлении чрезвычайной ситуации на южной границе, строительстве системы ПРО «Золотой купол», а также о «начале эры доминирования» США в сфере беспилотников.
Таким образом, основные направления работы американского минобороны в 2026 г. будут включать, помимо всего прочего, «оживление» оборонно-промышленной базы, улучшение стандартов подготовки, приоритизацию биотехнологических программ (включая создание соответствующей стратегии), увеличение космических возможностей вооруженных сил с упором на коммуникационные и разведывательные возможности.
Из запрашиваемых Белым домом средств (все предположительно, так как пока не готовы финальные документы) $291 млрд планируют потратить на общие операционные расходы на содержание вооруженных сил, $234 млрд – на военный персонал и медицинское обслуживание, $162 млрд – на закупки вооружений и предметов вещевого довольствия, $146 млрд – на НИОКР, $34 млрд – на ядерные вооружения, $20 млрд – на строительство, включая жилищное для членов семей военнослужащих.
Если смотреть по конкретным направлениям, то около $26 млрд будет направлено на закупки кораблей и вооружений военно-морских сил, $38 млрд – на закупки для ВВС, $4 млрд – на новую бронетехнику, $25 млрд – на пополнение американских арсеналов боеприпасов, а $145,7 млрд – на НИОКР современных военных технологий, включая гиперзвук, ИИ-технологии, квантовые вычисления, беспилотники всех видов и оружие направленной энергии.
В первоначальном запросе также упоминается реформирование системы экспорта вооружений через министерство обороны (FMS). Предложенные меры касаются облегчения бюрократических процессов и повышения их прозрачности. Кроме того, в случае утверждения этих изменений госсекретарю придется дважды в год составлять обзор о том, какое вооружение и другие технологии и услуги могут предоставляться иностранным партнерам по линии прямых коммерческих поставок от компаний ВПК, а не по линии FMS.
В качестве одного из основных приоритетов указано сдерживание Китая. Это включает расширение региональной системы сдерживания, усиление обороноспособности Тайваня, укрепление военно-технологического сотрудничества с союзниками, а также «устранение Китая из цепочек поставок», важных для американской обороны. Например, предлагается запретить покупку критических минералов у Китая «и других противников». В этом разделе также предусматривается финансирование «информационных операций», направленных против попыток Китая распространить свое влияние.
В качестве «других противников» в бюджетном отчете комитета по обороне палаты представителей указаны Россия, Иран, иранские прокси-силы, иностранные террористические организации и Северная Корея.
Что касается конкретно России, то документ предписывает координировать увеличение расходов на оборону стран – членов НАТО, формально направить $175 млн на балтийскую инициативу безопасности (BSI, военная помощь странам Прибалтики), продолжить и расширить ежегодную оценку российских военных возможностей, Пентагону – оценить возможное изменение баланса сил перед принятием решения о снижении количества американских солдат в Европе до 76 000 человек, а также направить $400 млн на военные нужды Украины по программе USAI (закупка вооружений, начата при администрации Байдена). Помимо этого в президентском документе прописывается необходимость усиления ядерного сдерживания, включая финансирование модернизации ядерной триады.
Как сообщила газета The Hill 8 декабря, более проработанная версия законопроекта также предусматривает отмену санкционного режима против Сирии и ограничение инвестиций в Китай. При этом, согласно журналистам, из документа убрали условия по расширению части социальных и медицинских льгот для членов семей военнослужащих, санкции против руководства Грузии (MEGOBARI Act, 2025). Журналисты сообщили, что $400 млн предусмотрены для Украины и на 2027 г. Законодателям также не удалось достичь согласия по переименованию министерства обороны в военное министерство (Department of war). Поэтому, несмотря на смену вывесок, официально военное ведомство США все еще называется министерством обороны.
Трамповский документ – показатель его двойных стандартов, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По словам эксперта, это в первую очередь касается соотношения выделения средств Украине и заявленной в новой стратегии нацбезопасности возможности восстановления стратегической стабильности с Россией. Это показывает сохранение в целом настроя на сдерживание Москвы в американском внешнеполитическом истеблишменте, но совмещенное со стремлением минимизировать шансы резкой эскалации. «Трамп лавирует между голубями и ястребами», – сказал эксперт.