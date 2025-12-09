Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки

На этой неделе конгресс рассмотрит законопроект. В 2026 финансовом году средства на поездки Хегсета могут сократить до 75% до тех пор, пока он «не предоставит комитетам по вооруженным силам палаты представителей и сената неотредактированную видеозапись ударов, нанесенных по обозначенным террористическим организациям в зоне ответственности Южного командования США». Пока неясно, будет ли принят законопроект.