Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки
Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона Пита Хегсета на служебные поездки, если он не предоставит видеозапись военных ударов по судам в Карибском море, сообщил телеканал NBC News.
На этой неделе конгресс рассмотрит законопроект. В 2026 финансовом году средства на поездки Хегсета могут сократить до 75% до тех пор, пока он «не предоставит комитетам по вооруженным силам палаты представителей и сената неотредактированную видеозапись ударов, нанесенных по обозначенным террористическим организациям в зоне ответственности Южного командования США». Пока неясно, будет ли принят законопроект.
Обеспокоенность вызвали два удара, нанесенных 2 сентября по судну, которое предположительно перевозило наркотики. В сенате и палате представителей опасаются, что второй удар может быть приравнен к военному преступлению.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря.
30 ноября газета The Washington Post сообщила, что комитеты конгресса США расследуют убийство выживших после удара по судну. Теперь возглавляемые республиканской партией комиссии в палате представителей и сенате заявили, что требуют полного отчета о сентябрьской военной атаке.