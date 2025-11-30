WP: конгрессмены потребовали расследовать удар США по выжившим в Карибском море
Комитеты конгресса США расследуют убийство выживших после удара по судну, подозреваемого в контрабанде наркотиков в Карибском море, сообщила газета The Washington Post (WP). Ранее стало известно, что министр обороны Пит Хегсет во время атаки отдал устный приказ уничтожить всех членов экипажа судна.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Позднее появилась информация об обстоятельствах этой атаки. Газета The Post сообщила со ссылкой на трансляцию с беспилотника, что двое выживших держались за обломки судна после первой ракетной атаки, но глава операции приказал нанести второй удар в соответствии с директивой Хегсета. Это решение, по словам источников газеты, привело к гибели обоих выживших.
Теперь возглавляемые Республиканской партией комиссии в палате представителей и сенате заявили, что требуют полного отчета о сентябрьской военной атаке.
Сенаторы Роджер Уикер и Джек Рид заявили, что комитет сената по вооруженным силам «осведомлен о недавних новостных сообщениях относительно предполагаемых последующих ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков». Комитет направил запросы в минобороны и, по словам сенаторов, будет «осуществлять тщательный надзор для установления фактов, связанных с этими обстоятельствами».
После публикации репортажа The Post Хегсет заявил в X, что «эти высокоэффективные удары задуманы как „смертоносные, кинетические»». По его словам, каждый убитый был связан с одной из террористических организаций, а действия США в Карибском бассейне законны «как в соответствии с законодательством США, так и с международным правом».