Влиятельного медиамагната осудили в Гонконге по закону КНР

Гонконгский суд, в частности, постановил, что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, например The New York Times и соцсети, чтобы способствовать введению международных санкций против властей Гонконга и КНР, а также стремился вызвать недовольство властями в обществе. Кроме того, он оказывал финансовую поддержку лоббистской группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» также с целью добиться действий в поддержку протеста со стороны Запада. Судья Эстер Тох, зачитывая обвинение, сказала, что «нет никаких сомнений» в том, что Лай испытывал «негодование» и «бешеную ненависть» к компартии КНР «на протяжении многих лет своей взрослой жизни». При этом, с ее точки зрения, в самом факте нелюбви к правительству нет ничего плохого, пока это не переходит в подобные действия. Сам предприниматель отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как в 2020 г. закон о нацбезопасности для Гонконга был принят парламентом Китая.