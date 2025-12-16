Влиятельного медиамагната осудили в Гонконге по закону КНР

Влиятельного медиамагната осудили в Гонконге по закону КНРДжимми Лая обвинили в лоббировании антикитайских санкций через СМИ, соцсети и личные связи
Предприниматель и бывший медиамагнат Джимми Лай 15 декабря был признан Высоким судом Гонконга виновным в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами. Таким образом, 78-летний бизнесмен стал самым известным осужденным по принятому в Пекине в 2020 г. закону о нацбезопасности для Гонконга, пишет South China Morning Post. Дата вынесения точного приговора Лаю еще не известна, но ему грозит пожизненное наказание. Следующее заседание состоится 12 января 2026 г.
Гонконгский суд, в частности, постановил, что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, например The New York Times и соцсети, чтобы способствовать введению международных санкций против властей Гонконга и КНР, а также стремился вызвать недовольство властями в обществе. Кроме того, он оказывал финансовую поддержку лоббистской группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» также с целью добиться действий в поддержку протеста со стороны Запада. Судья Эстер Тох, зачитывая обвинение, сказала, что «нет никаких сомнений» в том, что Лай испытывал «негодование» и «бешеную ненависть» к компартии КНР «на протяжении многих лет своей взрослой жизни». При этом, с ее точки зрения, в самом факте нелюбви к правительству нет ничего плохого, пока это не переходит в подобные действия. Сам предприниматель отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как в 2020 г. закон о нацбезопасности для Гонконга был принят парламентом Китая.
Канцелярия ЦК КПК по делам Гонконга и Макао сразу же выразила «твердую поддержку» судебному решению по делу Ли Чжиина (китайское имя Лая. – «Ведомости»). «Ли Чжиин был главным зачинщиком и участником серии антикитайских акций в Сянгане (китайское название Гонконга. – «Ведомости»), стоял за попыткой совершения там «цветной революции», – считают в ЦК КПК. Министр иностранных дел Великобритании, паспорт которой также имеет медиамагнат, Иветт Купер, в свою очередь, осудила «политически мотивированное преследование» Лая. А источник CNN в Белом доме отметил, что тему возможности освобождения Лая президент США Дональд Трамп даже якобы поднимал на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2025 г. Китай отвергает такие просьбы.
Кроме того, 14 декабря самая крупная и старая в Гонконге демократическая партия была ликвидирована по решению самих ее членов. Эта сила потеряла после избирательной реформы в 2021 г. право участвовать в местных выборах, последние из которых прошли 7 декабря. Сейчас парламент Гонконга полностью лоялен КНР.
Лай родился в 1947 г. в городе Гуанчжоу (материковый Китай). После образования КНР в возрасте 12 лет он без легальных оснований прибыл на корабле в Гонконг, где стал работать на швейной фабрике. В 1981 г. он основал сеть магазинов одежды Giordano, которая имела филиалы в 30 странах. Но уже тогда бизнесмена привлекала политика – его сеть, например, продавала футболки с фотографиями лидеров подавленного протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Газеты Лая Next Magazine и его главное детище Apple Daily можно было отнести к таблоидам, но с ярко выраженной политической позицией против политики КНР. Лай считался еще одним из идеологов «революции зонтиков» в Гонконге 2014 г., когда он тоже был арестован, но не осужден. Летом 2019 г. в автономии снова вспыхнули многотысячные протесты с кульминационным штурмом парламента, что привело тогда к отзыву скандального законопроекта о возможности экстрадиции преступников на материк. В ходе тех событий CNN назвал Лая единственным гонконгским мультимиллионером (на пике его состояние превосходило $1 млрд. – «Ведомости»), бросившим вызов Пекину.
После того как акции протеста выдохлись к началу 2020 г., власти КНР провели через общенациональный парламент закон для гонконгской автономии, который де-факто сделал там незаконными антиправительственные протесты. С того момента следствие по делам о госбезопасности в Гонконге стали вести специальные структуры, укомплектованные специалистами с материка, приговоры выносили отобранные судьи без присяжных, а «преступный сговор с иностранными силами» мог трактоваться максимально широко. Apple Daily была вынуждена закрыться летом 2021 г., а сам Лай находится в заключении с конца 2020 г. по другим обвинениям, в том числе за участие в протестах и мошенничество. Сын осужденного указывает на проблемы отца со здоровьем (диабет), призывая сделать освобождение предпринимателя условием для нормализации отношений с Китаем.
Китай хочет убедить всех, что вести работу против центральной власти бесперспективно и что это несет с собой много издержек и затрат, говорит замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Сейчас, отмечает эксперт, мы видим отголосок старой дискуссии: можно ли считать антикоммуниста, который пытается дестабилизировать ситуацию в Гонконге, борцом за демократию или это просто подрывной элемент? И если на материковом Китае уверены во втором, то за рубежом будет поднята крупная кампания в поддержку Лая, говорит Ломанов. При этом на отношения Китая с Тайванем это не повлияет никак, так как там власти и без того ведут курс на полное обособление от КНР, говорит эксперт. Ломанов допускает, что впоследствии власти могут выдать Лая по договоренности, например в Лондон, но пока Пекину очень важно всеми способами предотвратить дестабилизацию Гонконга.
Кардинально политическую ситуацию в Гонконге изменили еще протесты 2019 г. и вступление в силу закона о нацбезопасности 2020 г., говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он также согласен, что если говорить про Тайвань, то там все негативные для КНР события уже, по сути, произошли, когда там у власти закрепились сепаратисты, в том числе на фоне происходившего в Гонконге. При этом Кашин не считает, что власти Китая могут выдать Лая куда-либо, им важнее не допустить возможного превращения этой крупной фигуры с ресурсами в лидера оппозиции за рубежом.