Баку объявил в розыск уехавшего в Россию бывшего вице-премьера республики

Баку объявил в розыск уехавшего в Россию бывшего вице-премьера республикиДело о госизмене в пользу Москвы обрастает новыми фигурантами
Служба государственной безопасности Азербайджана объявила в международный розыск бывшего первого заместителя премьер-министра республики Аббаса Аббасова в рамках расследования по уголовному делу о подготовке госпереворота. Он вошел в азербайджанское правительство через несколько месяцев после провозглашения независимости республики в 1992 г. и покинул его в 2006 г. С тех пор бывший чиновник проживает в России. Как передает азербайджанское агентство АПА, после отставки Аббасов уклонялся от ответственности благодаря покровительству бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева (занимал этот пост с 1995 по 2019 г.), который находится под домашним арестом по аналогичному уголовному делу.
По данным следствия, Аббасов после переезда в Россию пытался подчинить своему влиянию азербайджанские диаспорские организации «различными незаконными методами», чтобы затем этими силами осуществить смену власти в Азербайджане. Так, в преддверии президентских выборов в стране в 2012 г. он учредил, а затем руководил Союзом азербайджанских организаций России, известным как Союз миллиардеров, чтобы выдвинуть своего кандидата – кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова, используя при этом деньги российских бизнесменов азербайджанского происхождения. Правда, незадолго до голосования избирательная комиссия Азербайджана отказала Ибрагимбекову в регистрации. А в последующие годы режиссер в разговоре с различными СМИ неоднократно опровергал обвинения в попытке российских структур вмешаться в политические процессы закавказской республики.
Как пишет АПА, после переезда в Россию Аббасов часто бывал в Азербайджане, но с начала 2013 г. перестал приезжать на родину, опасаясь преследований со стороны азербайджанских властей. Азербайджанские правоохранители приобщили к уголовному делу денежные средства, якобы переведенные им в Азербайджан по различным каналам, аудио- и видеозаписи переговоров с соучастниками и некие планы насильственного захвата власти в стране, пишет агентство.
До того как Аббасов занял пост первого вице-премьера в независимом Азербайджане, он в последние годы СССР занимал должности первого секретаря Апшеронского районного комитета компартии Азербайджанской ССР и государственного советника республики.
После переезда в Москву Аббасов занимал различные должности внутри диаспорских организаций и якобы является другом бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, заочно арестованного российским судом в 2017 г., говорит член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Кроме того, эксперт не исключил наличие дружеских отношений между Аббасовым и опальным Мехтиевым, сложившихся в период президентства предыдущего азербайджанского лидера Гейдара Алиева.
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде не исключил вероятности покровительства Мехтиева Аббасову. Бывший руководитель президентской администрации занимался кадровыми вопросами, и через него проходили все назначения и утверждения чиновников в государстве. Как бы там ни было, отмечает эксперт, Аббасов – колоритная личность и был частью высшей партийно-хозяйственной номенклатуры, а затем играл заметную роль в работе азербайджанской диаспоры в России.
В Азербайджане задержания политиков, подозреваемых в попытке госпереворота, начались в середине октября после ареста Мехтиева, которого в азербайджанской прессе называли серым кардиналом Гейдара Алиева, отца нынешнего главы государства Ильхама Алиева.
После него Сабаильский суд по аналогичному делу арестовал председателя старейшей оппозиционной партии – Народного фронта Азербайджана – Али Керимли и его однопартийца Мамеда Ибрагимли на 2,5 месяца. До этого азербайджанские правоохранители провели обыск в доме Керимли и обнаружили там письмо от Мехтиева, где он якобы обратился к руководителям неких российских структур с предложением организовать в Азербайджане смену государственной власти. Сами обвиняемые свою вину не признают и называют дело против них политически мотивированным.
По словам Велизаде, на данном этапе контакты Москвы и Баку нормализовались и стороны не станут ломать копья ради бывшего чиновника. «Впрочем, стоит дождаться реакции российской стороны на запрос о выдаче политика – по ней можно будет определить текущее состояние двусторонних связей», – добавил Исмаилов.-