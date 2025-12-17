Баку объявил в розыск уехавшего в Россию бывшего вице-премьера республики

Служба государственной безопасности Азербайджана объявила в международный розыск бывшего первого заместителя премьер-министра республики Аббаса Аббасова в рамках расследования по уголовному делу о подготовке госпереворота. Он вошел в азербайджанское правительство через несколько месяцев после провозглашения независимости республики в 1992 г. и покинул его в 2006 г. С тех пор бывший чиновник проживает в России. Как передает азербайджанское агентство АПА, после отставки Аббасов уклонялся от ответственности благодаря покровительству бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева (занимал этот пост с 1995 по 2019 г.), который находится под домашним арестом по аналогичному уголовному делу.