Что на практике значит снятие санкций США с «Беларуськалия»

Логистика останется для компании сложной: или через российские порты, или по железной дороге в Китай или Вьетнам, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Основным и критическим фактором, повлиявшим на показатели компании в последние четыре года, стало именно закрытие Клайпеды, на которую, по оценке эксперта, приходилось до санкций 2022 г. 75% экспорта, – в итоге выросли логистические цепочки, на 13–19% увеличились затраты. Именно санкции ЕС особенно повлияли на «Беларуськалий» – потерян был рынок, составлявший треть экспорта, а блокирующие платежи санкции США удалось обойти через третьи страны, считает Баранов. При этом он отмечает, что за счет транзита через Россию выросли поставки в Бразилию, Китай и Индию.