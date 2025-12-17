Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Что на практике значит снятие санкций США с «Беларуськалия»

Ему выдана генлицензия на некоторые сделки, но ограничения не отменены
Илья Лакстыгал
Глеб Мишутин
Сохранение санкций ЕС пока исключает возобновление кратчайшего транзита белорусского калия через Литву
США в обмен на помилование политзаключенных властями Белоруссии вместо анонсированного снятия санкций с «Беларуськалия» выдали ему лицензию на сделки. Но и это дает некоторый шанс нарастить поставки на рынки в Америке и Африке, а также сократить скидки для Азии

Вопреки заявлению спецпосланника президента США Дональда Трампа Джона Коула по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 13 декабря, американский минфин в обмен на освобождение 123 политзаключенных не снял санкции с «Беларуськалия». Один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире по-прежнему остался в списке американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Но при этом «Беларуськалию» была выдана генлицензия для сделок, следует из сообщения на сайте OFAC от 15 декабря.

Согласно этим данным, в рамках генлицензии № 13 американским лицам разрешаются транзакции с головным «Беларуськалием», отвечающей за экспорт Белорусской калийной компанией (БКК, где «Беларуськалий» владеет 48%, «Белорусская железная дорога» – 42%, а РУП «Белэксимгарант» – 10%. – «Ведомости»), «Агророзквитом» и их «дочками» с долей 50% и более. Ранее такие сделки были запрещены по белорусскому санкционному режиму (BSR). В документе отмечается, что разблокировка активов или транзакции по другим критериям по-прежнему запрещены. Генлицензия будет действовать до ее отмены или принятия новой ей взамен.

Не отмена, а ослабление санкций без указания конкретных сроков в генлицензии – нормальная практика для США, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, администрация Трампа сейчас прощупывает почву в диалоге с Минском с учетом близости Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину.

Санкции США против «Беларуськалия», БКК, «Агророзквита» и их «дочек» начали действовать в декабре 2021 г. Это были первые американские секторальные санкции против экономики Белоруссии, поскольку доходы от экспорта калийных удобрений американский минфин тогда счел «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко». Санкции в отношении белорусского государства и его представителей объяснялись действиями силовиков и руководства страны во время подавления оппозиционных протестов летом 2020 г. против официальных результатов выборов президента.

Выданная генлицензия разрешает американским лицам проводить любые сделки и операции с белорусскими калийными компаниями, подтверждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Хотя для сделок, по которым имеется связь с США (US-nexus), эта лицензия для американских контрагентов существенно облегчает ситуацию, банки-корреспонденты могут продолжить останавливать переводы из-за сохраняющейся подсанкционности БКК, уточняет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, компании будет необходимо доказывать, что конкретные операции проходят строго в рамках лицензии. «Кроме того, выдача OFAC лицензии еще не гарантирует, что вспомогательные стороны – перевозчики, страховщики, терминалы – будут готовы участвовать в цепочке на фоне сохранения компании в санкционных списках США и ЕС», – говорит эксперт.

Генлицензия минфина США никак не касается санкций ЕС, у белорусского калия все еще нет никаких правовых оснований проникать в Европу, отмечает Гландин. По словам Кузьмина, наличие генлицензии США не снимает прочих препятствий для участия в цепочке экспорта белорусского калия европейских лиц из-за санкций ЕС.

ЕС в июне 2021 г. ограничил импорт половины калийных удобрений из Белоруссии – с содержанием хлорида калия менее 40% и более 62%. А в начале февраля 2022 г. сообщество присоединилось к санкциям США против «Беларуськалия». Тогда Литва расторгла договор с БКК о железнодорожном транзите калия до порта Клайпеда, через который шел почти весь экспорт белорусского калия. БКК пришлось перестроить свои потоки на российские порты. Обращения в суд ЕС с 2022 по 2024 г. не привели к снятию европейских санкций.

В 2019 г. белорусский калий поставлялся, по данным БКК, в 107 стран и составлял около 20% мирового экспорта. Тогда Белстат оценивал поставки за рубеж в $2,78 млрд, в 2020 г. – в $2,41 млрд. После введения санкций ЕС Белстат засекретил данные об экспорте калия. В январе – апреле 2021 г. его экспорт Белстат оценил в $834,1 млн.

Одновременно, как сообщил портал LRT, 16 декабря главный советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что США пока не вели переговоров о возможном возобновлении транзита белорусского калия через Клайпеду. По его мнению, такое решение можно будет увязать с дополнительным присутствием американских военных в Литве. В целом позиция ЕС в изложении МИД Литвы от 14 декабря заключается в том, что снятие санкций с БКК «не обсуждается».

По мнению Гландина, при наличии генлицензии США, но без решения вопроса с санкциями ЕС можно будет ожидать перенаправления потока белорусского калия в Китай, Узбекистан, Казахстан, страны Африки и Латинской Америки: лица и банки там смогут спокойно проводить платежи, страховать и финансировать перевозку без риска попасть под вторичные американские санкции.

Логистика останется для компании сложной: или через российские порты, или по железной дороге в Китай или Вьетнам, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Основным и критическим фактором, повлиявшим на показатели компании в последние четыре года, стало именно закрытие Клайпеды, на которую, по оценке эксперта, приходилось до санкций 2022 г. 75% экспорта, – в итоге выросли логистические цепочки, на 13–19% увеличились затраты. Именно санкции ЕС особенно повлияли на «Беларуськалий» – потерян был рынок, составлявший треть экспорта, а блокирующие платежи санкции США удалось обойти через третьи страны, считает Баранов. При этом он отмечает, что за счет транзита через Россию выросли поставки в Бразилию, Китай и Индию.

В 2023 г., после введения санкций и перенаправления поставок калия через российские порты, объемы реализации БКК падали до 30% к 2022 г., приводит свою оценку советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Выручка уменьшилась из-за снижения мировых цен на удобрение, продолжает эксперт. По мнению Шапошникова, генлицензия минфина США позволит нарастить поставки в Америку (даже без открытия транзита через Литву) и сократит поставки в Азию, где цены традиционно ниже. «Для БКК санкционные послабления улучшают переговорную позицию с азиатскими контрагентами, сейчас требующими скидок, ведь у нее вырисовывается новое высокомаржинальное направление», – заключает Шапошников.

