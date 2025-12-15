Почему Лукашенко массово помиловал политзаключенных

Это не первые переговоры Коула в Белоруссии: он встречался с белорусскими чиновниками в апреле и сентябре. Всего с начала года разные американские представители посещали республику как минимум шесть раз, после чего Лукашенко подписывал указы о помиловании. В результате к концу сентября на свободе оказались 187 человек. В ответ Вашингтон в сентябре снял санкции с крупнейшей в стране авиакомпании «Белавиа».