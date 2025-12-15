Почему Лукашенко массово помиловал политзаключенных

Почему Лукашенко массово помиловал политзаключенныхОн надеется, что ответная отмена санкций США поможет крупнейшему экспортеру – «Беларуськалию»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 13 сентября в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, кандидата в президенты на выборах 2020 г. Виктора Бабарико и главу его предвыборного штаба Марию Колесникову, а также осужденных по статьям о шпионаже, терроризме и экстремизме.
Взамен Вашингтон снял санкции с белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалия». Несмотря на американские рестрикции, Белоруссия остается ведущим мировым производителем этой продукции, ее доля на мировом рынке превышает 20%.
Как передает офис белорусского президента, решение Лукашенко о помиловании состоялось по просьбе «иных глав государств» и исходя из «гуманитарных принципов, общечеловеческих и семейных ценностей». Это решение направлено на укрепление позитивной динамики во взаимоотношениях «со странами – партнерами Белоруссии» и в интересах «стабилизации ситуации в европейском регионе», говорится в сообщении.
По данным белорусского правозащитного центра «Весна», 114 из 123 освобожденных заключенных впоследствии были переданы украинской стороне, а другие отправились в Литву. Из них 104 человека – граждане Белоруссии.
В списке освобожденных еще оказались юрист штаба Бабарико Максим Знак, осужденный в сентябре 2021 г. на 10 лет колонии усиленного режима по экстремистской статье. А также граждане Латвии, Литвы, Польши, США и Японии, осужденные в основном за шпионаж.
Потенциал для торга
Вскоре спецпосланник Трампа Джон Коул, который вел переговоры с Минском, сообщил Reuters, что еще около 1000 заключенных могут быть освобождены из белорусских тюрем одной большой группой в ближайшее время в рамках новых договоренностей. «Импульс есть. Если бы не осталось политзаключенных, большую часть санкций можно было бы снять [с Белоруссии]. Я думаю, это справедливый обмен», – добавил дипломат.
Это не первые переговоры Коула в Белоруссии: он встречался с белорусскими чиновниками в апреле и сентябре. Всего с начала года разные американские представители посещали республику как минимум шесть раз, после чего Лукашенко подписывал указы о помиловании. В результате к концу сентября на свободе оказались 187 человек. В ответ Вашингтон в сентябре снял санкции с крупнейшей в стране авиакомпании «Белавиа».
Вывести с орбиты
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, сделка американской администрации Трампа с Белоруссией призвана стать частью долгосрочной стратегии США по частичному выводу постсоветской республики с геополитической орбиты России. Правда, чуть позже постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу «Первый информационный» заверил, что американские представители на переговорах с белорусской стороной не пытаются каким-либо образом повлиять на российско-белорусские отношения, так как они осознают «теплый, дружественный и союзнический характер» отношений Минска с Москвой.
Американская дипломатия за счет возобновления диалога с Минском пытается вывести Белоруссию из-под влияния России, уверен доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По этой причине Вашингтон отменил санкции против «Беларуськалия» – в надежде, что это приведет к ослаблению зависимости от Москвы. Но, несмотря на эти усилия, американцы не смогли добиться заметных результатов на этом направлении, отметил политолог.
По словам Офицерова-Бельского, российское руководство не против нормализации американо-белорусских отношений. «Рост белорусского экспорта калийных удобрений позволит Минску больше полагаться на свои ресурсы и меньше – на российский кредит. Нет никаких предпосылок для охлаждения российско-белорусских отношений», – сказал эксперт.
Запас санкций
США и страны Евросоюза начали вводить секторальные санкции против Белоруссии с 2020 г. на фоне массовых антиправительственных демонстраций в стране, вызванных недовольством граждан результатами президентских выборов. Белорусская калийная компания (БКБ, трейдер «Беларуськалия») попала в американский санкционный список в августе 2021 г. Рестрикции предусматривали прекращение сотрудничества американских предприятий с БКБ и блокировку активов компании на американской территории.
На этом фоне с 1 февраля 2022 г. правительство Литвы расторгло договор с БКБ на транзит хлорида калия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлорида калия – 10–11 млн т. В ответ белорусская компания в декабре 2024 г. подала исковое заявление в международный инвестиционный арбитраж против литовского правительства, требуя компенсации $12 млрд ущерба от приостановки транзита удобрений.
Западные санкции привели к обвалу белорусского экспорта калийных удобрений в 2022 г. до 4,5 млн т, но эти показатели вернулись на досанкционный уровень через три года, говорил в мае Лукашенко.
Что будет дальше
Несмотря на решение Белого дома от 13 декабря, Вильнюс оставил в силе экономические ограничения в отношении белорусского экспорта удобрений. Кроме того, в настоящее время члены ЕС не ведут дискуссии относительно смягчения санкционного давления на Минск, добавили в МИД Литвы. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, в свою очередь, подчеркнула, что Минск будет принимать решения об экспорте своей продукции через любые порты исходя из целесообразности.
За время санкций белорусская калиевая промышленность практически полностью переориентировалась на торговлю через российские порты с китайскими и индийскими покупателями, замечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Теоретически снятие американских рестрикций с белорусской продукции потенциально может привести к открытию портов прибалтийских государств для нее, допустил эксперт: «Местный портовый бизнес сильно пострадал в результате потери транзита белорусских и российских грузов, поэтому я не исключаю, что они в новых условиях попытаются пролоббировать возврат перевалки белорусского калия».
По мнению Шапошникова, открытие литовской портовой инфраструктуры для белорусских экспортеров произведет положительный эффект на мировой рынок калийных удобрений: белорусы, как правило, продают свою продукцию по низким ценам и по долгосрочным контрактам, нарушая тем самым ценовую политику своих конкурентов, в том числе россиян.