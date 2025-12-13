Коул допустил освобождение еще 1000 политзаключенных в Белоруссии
Белорусские власти могут освободить около 1000 политических заключенных в ближайшие месяцы. С таким прогнозом выступил спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.
«Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно. Мы на правильном пути, импульс есть», – сказал он агентству Reuters.
13 декабря состоялось освобождение 123 заключенных в Белоруссии. Их помиловал президент страны Александр Лукашенко. В том числе, были освобождены главные лица оппозиции на выборах президента 2020 г. – экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.
За день до освобождения политзаключенных, 12 декабря, Лукашенко встретился со спецпосланником Коулом. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Коул объявил 13 декабря, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия по решению президента США Дональда Трампа.