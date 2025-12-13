Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США снимут санкции с белорусского калия

Ведомости

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул, передает «Пул первого».

Решение об этом принял президент США Дональд Трамп.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – сказал Коул.

Почему США решили нормализовать отношения с Белоруссией

Политика / Международные новости

В ноябре минфин США одобрил финансовые операции со связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко самолетами. Лицензия при этом не распространяется на разблокировку других активов и не отменяет действие остальных санкций против Белоруссии.

Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин говорил «Ведомостям», что США видят в Белоруссии посредника для коммуникации и влияния на Россию из-за доверительных отношений Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Администрация Трампа, очевидно, сочла нынешний момент выгодным и для оказания своеобразного «психологического давления» на Россию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её