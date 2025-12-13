США снимут санкции с белорусского калия
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул, передает «Пул первого».
Решение об этом принял президент США Дональд Трамп.
«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – сказал Коул.
В ноябре минфин США одобрил финансовые операции со связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко самолетами. Лицензия при этом не распространяется на разблокировку других активов и не отменяет действие остальных санкций против Белоруссии.
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин говорил «Ведомостям», что США видят в Белоруссии посредника для коммуникации и влияния на Россию из-за доверительных отношений Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Администрация Трампа, очевидно, сочла нынешний момент выгодным и для оказания своеобразного «психологического давления» на Россию.