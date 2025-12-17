Зюганов собрался «вытащить» алтайских коммунисток из СИЗО до Нового года

Зюганов собрался «вытащить» алтайских коммунисток из СИЗО до Нового годаВ их поддержку выступили порядка 25 региональных отделений партии и думская фракция
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поставил задачу партийцам «вытащить до Нового года» из заключения алтайских коммунисток – депутата Алтайского заксобрания Людмилу Клюшникову (ее отправили 21 ноября в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ее помощницу Светлану Кербер (арестована 15 ноября на два месяца). Об этом он заявил на заседании фракции 16 декабря, узнали «Ведомости».
«Две женщины многодетные сидят в Алтае – это полное безобразие. Обещали разобраться <...> Еще раз: нажмите все на свои педали», – призвал председатель партии. Он посетовал на то, что на встречу к женщинам никого не пускают из-за якобы нарушения следственной тайны, и подчеркнул, что у правоохранителей «нет ничего, кроме видео и прослушки». «Пустое дело абсолютно. Просто не хотят сделать шаг назад», – возмущается он. Отдельно Зюганов попросил молодежь «поэнергичнее выступать и не стесняться», используя для этого любые трибуны.
По словам депутата Госдумы Марии Прусаковой, представляющей в нижней палате Алтайский край, на заседании фракции председатель заявил о том, что эта ситуация касается всей партии, а не отдельного регионального отделения. Поэтому поставлена задача приложить усилия для того, чтобы женщины встречали Новый год уже дома, подтвердила она «Ведомостям». Для этого помимо пикетов и призывов от представителей регионов в СИЗО будут выезжать и депутаты Госдумы, сказала Прусакова.
«Теперь мои товарищи по фракции КПРФ, депутаты ГД, будут по очереди посещать СИЗО в Барнауле в связи с поступающими жалобами на условия содержания от Людмилы Клюшниковой и Светланы Кербер», – написала Прусакова в своем Telegram-канале.
«Мы прекрасно понимаем, что эффект будет как с квартирой [Ларисы] Долиной: если мы позволим сегодня осудить за телефонные прослушки депутата, за его бытовые домашние разговоры, то это [открывается] ящик Пандоры, который сегодня позволяет любого человека по желанию кого-либо забирать в СИЗО и делать с ним все, что хочешь», – подчеркнула депутат в беседе с «Ведомостями».
Алтайский крайком сообщил также, что удалось собрать более 600 подписей жителей Новоалтайска в поддержку женщин. «Жители прекрасно осведомлены о многолетней плодотворной работе коммунисток, направленной на защиту интересов города», – говорится в сообщении. В петиции призывают «прекратить жестокие методы в отношении неугодных депутатов, их родных и близких».
Земляки одними из первых заявили о своем несогласии с действиями правоохранителей: 18 ноября, как писали «Ведомости», алтайское краевое отделение выступило с заявлением, что они расценивают уголовное преследование как политическое давление на Клюшникову из-за ее «оппозиционной деятельности». Об этом же «Ведомостям» сказал и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, пояснив, что такие аресты – это одна из форм давления.
Вслед за ними в поддержку выступили и другие региональные отделения. По данным на начало декабря, минимум 18 партийных ячеек заявили о своем несогласии с действиями в отношении Кербер и Клюшниковой, писали «Ведомости». В защиту выступили коммунисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областей, Забайкальского, Камчатского и Красноярского края, а также Карачаево-Черкесии. После призвали остановить политическое преследование также коммунисты из Мордовии, Кузбасса (город Прокопьевск), Самарской, Брянской и Новосибирской областей, Кабардино-Балкарии и Татарстана. Таким образом, количество регионов увеличилось до 25.
В чем обвиняются коммунистки
20 ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил правительственную телеграмму председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, призвав правоохранителей «принять экстренные меры для пресечения незаконных действий в отношении Клюшниковой и Кербер». 24 ноября Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить отчет о расследовании дела.
Фракция КПРФ в Госдуме также убеждена, что «предъявленные обвинения не имеют под собой никакого основания». Это пример «политического давления на оппозицию, а истинная причина уголовного преследования коммунистов – их активная деятельность в регионе», следует из сообщения на партийном сайте.
Лидер коммунистов ставит соответствующую задачу и сроки для внутрипартийной мобилизации, а также привлечения общественного и медийного внимания к усиливавшемуся давлению на активистов КПРФ, поясняет политолог Владимир Слатинов. «Мобилизационный потенциал борьбы за освобождение однопартийцев, да еще многодетных женщин, действительно высок – работает не только партийная солидарность, но и гуманистическая мотивация», – отметил он. В ситуации трансформации внутренней повестки это дает коммунистам неплохие шансы на усиление позиций в большом избирательном цикле 2026 г., резюмировал Слатинов.
«Зюганову нужны и личные успехи, и успехи партии в защите своих. История с алтайскими коммунистками реально очень важная и показательная, причем именно в преддверии больших выборов», – согласен политолог Константин Калачев.
Способность выиграть в этой схватке важна для актива и политических инвесторов, на карту поставлен авторитет главы КПРФ, говорит он. А проблемы активистов партии в регионах возникают там, где у коммунистов сильные организации, обратил внимание Калачев. Например, по словам политолога Александра Кынева, у КПРФ сильные ячейки в Алтайском и Пермском крае, Липецкой области и Республике Коми.