Что близкие к Кремлю эксперты говорят о взаимодействии с Центральной Азией

В докладе ФоРГО и ЦПК указывается, что среди важнейших характеристик долгосрочной траектории сотрудничества России со странами Центральной Азии – устойчивые политические и культурные связи, позитивные тренды в экономических отношениях, высокая адаптивность к изменениям и появление новых инструментов сотрудничества. Наиболее глубокими и имеющими высокий потенциал названы отношения между Россией и Казахстаном, что обусловлено протяженной границей, высоким уровнем подготовки кадров в Казахстане, технологическим уровнем кооперации. Движение по стабильной траектории может тормозиться внутренней инерцией, но также и внешними факторами вроде санкций. Стремление части элит стран региона диверсифицировать международную кооперацию «для минимизации угроз на случай повышения токсичности контактов с РФ может стать катализатором роста напряжения в отношениях с Москвой». В свою очередь, борьба за доминирование в регионе может спровоцировать обострение отношений с другими крупными странами вроде Китая, Индии, Турции, Ирана, а США могут использовать страны Центральной Азии как дополнительный рычаг воздействия на Москву.