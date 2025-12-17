Что близкие к Кремлю эксперты говорят о взаимодействии с Центральной Азией

Что близкие к Кремлю эксперты говорят о взаимодействии с Центральной АзиейЭксперты ФоРГО и ЦПК представили доклад о стратегическом партнерстве России со странами региона
Близкие к Кремлю эксперты рассказали о трех сценариях развития отношений между Россией и странами Центральной Азии. Такая тема обсуждалась на круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), который совместно с Центром политической конъюнктуры (ЦПК) выпустил доклад «Десятилетие новых возможностей. Контуры нового стратегического партнерства между Россией и странами Центральной Азии». Руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков привел три сценария: инерционный («управляемая адаптация»), позитивный («углубленная интеграция») и негативный («фрагментация и стагнация»).
Наиболее вероятный сценарий – инерционный, его вероятность оценивается в 50%, сказал Чеснаков. По словам эксперта, этот сценарий включает сохранение существующих тенденций, адаптацию экономики и институтов к новым внешним условиям. Будут сохраняться существующие интеграционные механизмы, но свою роль будет играть санкционное давление. Чеснаков напомнил, что за последнее время Владимир Путин посетил Киргизию, Туркмению, Таджикистан, принимал в Москве президента Казахстана.
Вероятность позитивного сценария оценивается в 30%, он предполагает формирование полноценного евразийского экономического пространства, где преодолены институциональные барьеры и формируются общие рынки капитала, труда и технологий. Все это может привести к росту товарооборота на 8–10% в год, говорит эксперт. Третий сценарий – негативный, его вероятность 20%. Он приведет к фрагментации пространства за счет ужесточения внешнего давления, усиления санкций и конкуренции крупных держав. В докладе говорится, что при таком сценарии Центральная Азия «превращается в поле конкуренции между Китаем, Турцией и Западом, а Россия теряет экономическое лидерство, сохраняя только гуманитарное влияние».
Центральная Азия является территорией конкуренции как глобальных игроков, так и крупных региональных держав, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин: «Поэтому для России важно, используя общую историю, социально-экономические предпосылки, расширять повестку интеграции – а потенциал у этого серьезный». Партнерство между странами предполагает политическое взаимопонимание и «здесь на высшем уровне все прекрасно», также это общий подход к вопросам безопасности и, главное, экономическое сотрудничество, перечисляет Костин. «Фундаментом для взаимоотношений является историко-культурная общность, русский язык и образовательные программы, экономическая взаимодополняемость, логистика и транспорт», – отмечает эксперт.
Завкафедрой политологии Финансового университета Константин Симонов выделил несколько характеристик развития Центральной Азии, а также взаимодействия с Россией. Во-первых, быстрый рост экономики стран региона, сейчас ВВП пяти стран (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан) составляет $500 млрд, но при этом некоторые из стран развиваются куда быстрее соседей. Среди преимуществ Центральной Азии – наличие сырьевых ресурсов, география и «молодежь» (много молодых людей, т. е. наличие трудовых ресурсов, которые еще не до конца задействованы).
За последние четыре года радикально изменилась структура торговли стран Центральной Азии с Россией, поскольку специальная военная операция привела к санкциям и России пришлось менять торговые цепочки, говорит Симонов. В итоге страны региона стали важными каналами поставок товаров в Россию, причем зачастую тех, которые они в Россию раньше не поставляли. Среди других характеристик этих стран – экономики государств Центральной Азии не сильно между собой связаны, появляются новые крупные игроки (к примеру, с Китаем в регионе эксперт советует не соревноваться, а кооперироваться в совместных проектах).
Еще один из аспектов – это трудовая миграция, где интересы России и стран региона совпадают – трудовые мигранты, работающие в России, отправляют заработки на свою родину, и эти средства составляют существенную долю в ВВП некоторых из стран. При этом России выгоднее, чтобы мигранты не привозили семьи с собой, но и странам Центральной Азии это выгодно – поскольку как раз денежные переводы из России могут продолжать поступать родственникам мигрантов.
В докладе ФоРГО и ЦПК указывается, что среди важнейших характеристик долгосрочной траектории сотрудничества России со странами Центральной Азии – устойчивые политические и культурные связи, позитивные тренды в экономических отношениях, высокая адаптивность к изменениям и появление новых инструментов сотрудничества. Наиболее глубокими и имеющими высокий потенциал названы отношения между Россией и Казахстаном, что обусловлено протяженной границей, высоким уровнем подготовки кадров в Казахстане, технологическим уровнем кооперации. Движение по стабильной траектории может тормозиться внутренней инерцией, но также и внешними факторами вроде санкций. Стремление части элит стран региона диверсифицировать международную кооперацию «для минимизации угроз на случай повышения токсичности контактов с РФ может стать катализатором роста напряжения в отношениях с Москвой». В свою очередь, борьба за доминирование в регионе может спровоцировать обострение отношений с другими крупными странами вроде Китая, Индии, Турции, Ирана, а США могут использовать страны Центральной Азии как дополнительный рычаг воздействия на Москву.
Эксперты выделяют ряд рекомендаций для углубления взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии. По их словам, нужно формировать динамичные и подвижные институты взаимодействия, которые могли бы нормализовать новые практики, но в то же время были готовы к новациям в случае изменений политической конъюнктуры. Интеграция должна быть практически выгодна, причем нужно смещать акцент от символических конструкций к конкретным секторам – промышленной кооперации, логистике, энергетике и т. д.
Политическим администраторам рекомендуется рассмотреть возможности для расширения взаимодействия в инновационных отраслях – нейросетях, больших данных, создании исследовательских кластеров и т. д. В культурной сфере рекомендуется переходить к расширению программ обучения в вузах, особенно по направлениям бизнеса, энергетики и технологий. В дискурсе же следует придерживаться подхода «бережного прогресса» – уважительного отношения к общему прошлому и прогрессивного подхода в определении общего будущего в экономике, политике и технологической сфере.