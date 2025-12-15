Управление по стратегическому сотрудничеству начало работать с Центральной Азией

Управление по стратегическому сотрудничеству начало работать с Центральной АзиейПервой страной, которую посетил начальник нового управления Вадим Титов, стала Киргизия
В ведение нового президентского управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству вошли страны Центральной Азии. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близкие к администрации президента (АП). Первой командировкой начальника управления Вадима Титова после назначения на этот пост стала поездка в Киргизию.
Как сообщал МИД России, в Бишкеке 23 ноября Титов участвовал в открытии Евразийского центра русского языка и культуры, а затем в запуске телеканала «Номад ТВ», который ориентирован на «расширение гуманитарного и культурного сотрудничества» с Россией. Телеканал, отмечал МИД, создан с целью вернуть в эфир Киргизии программы НТВ, вещание которого было прекращено в стране в 2022 г., а также дополнить вещание собственным контентом.
А 24 ноября Титов встречался с зампредом кабинета министров Киргизии Эдилем Байсаловым. Обсуждались перспективы сотрудничества двух стран, в том числе развитие совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах, сообщала пресс-служба президента республики.
Чуть позже, 25–26 ноября, с государственным визитом в Киргизию приехал Владимир Путин.
Как относиться к региону
Новое управление было создано 29 августа. А 24 октября гендиректор компании «Росатом – международная сеть» Титов был назначен начальником подразделения.
Еще с конца 2024 г. первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко стали переходить новые полномочия, писали «Ведомости». Сначала под его кураторство перешли отношения с Абхазией, затем с Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем, Арменией и некоторыми странами Глобального Юга. Ранее отношения с этими странами в АП курировал замруководителя АП Дмитрий Козак, но 18 сентября был подписан указ о его отставке.
Функционал управления
Кроме того, президент 8 декабря подписал указ об утверждении положения о новом управлении. Среди задач – обеспечение разработки и реализации международных проектов и программ для развития партнерства и сотрудничества России с иностранными государствами, участие вместе с экспертным управлением и управлением по внешней политике в подготовке переговоров и встреч президента с должностными лицами госорганов иностранных государств, подготовка предложений президента по вопросам, касающимся участия России в содействии международному развитию и повышению эффективности приграничного сотрудничества и др.
К функциям управления относятся сбор, обобщение и анализ информации по вопросам разработки и реализации международных проектов, участие в рассмотрении проектов международных договоров и предложений об их прекращении, а также обеспечение исполнения таких договоров, подготовка международных мероприятий с участием президента. Также чиновники управления могут участвовать в переговорах с должностными лицами госорганов иностранных государств, политическими и общественными деятелями, представителями международных и иностранных организаций.
Кроме того, управление будет совместно с управлением президента по общественным проектам взаимодействовать с Фондом президентских грантов, Президентским фондом экологических проектов и Фондом культурных инициатив для разработки международных проектов и программ. Среди функций управления также мониторинг реализации и эффективности международных проектов в общественно-политической, социальной, культурной, информационной и других сферах, подготовка соответствующих предложений, обмен опытом с иностранными государствами в сферах цифрового развития, молодежной политики и др.
Что говорят эксперты
«Россия находится в конкурентной среде, когда интерес к Центральной Азии проявляют глобальные и региональные игроки, – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – Поэтому на существующем фундаменте нужно выстраивать партнерство, которое было бы привлекательным и выгодным». Среди задач нового управления здесь эксперт называет взаимодействие в гуманитарной сфере, создание правовых условий для успешного экономического сотрудничества.
Есть «и политические задачи», отметил Костин: «На уровне лидеров стран отношения очень хорошие, но на более «низких этажах» политических систем бывают проблемы. Поэтому среди задач нового управления будет создание алгоритмов для оперативного решения таких вопросов». У России все прекрасно в отношениях со странами региона, если говорить о взаимодействии лидеров стран, ведомств, компаний, но на уровне центральноазиатских обществ вырисовывается достаточно проблемная «серая зона», считает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Не всегда правительству удается доносить свое видение и важность сотрудничества, полагает эксперт: «К примеру, хотя Россия – лидер среди поставщиков образовательных услуг для стран региона, большая часть тех, кто получает эти услуги, рассматривают их как ступень для переезда в Россию. И соответственно, меньше готовы вернуться обратно и продвигать форматы более тесного взаимодействия». Притчин приводит в пример мягкую силу Турции и ЕС, активных в регионе.
Также эксперт отмечает и ограниченное присутствие России в информационном пространстве, а проекты Фонда Горчакова и других организаций имеют небольшой охват аудитории. «Поэтому важно использовать огромный потенциал гуманитарного сотрудничества, который есть у России в регионе», – заключил Притчин.