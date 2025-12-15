Управление по стратегическому сотрудничеству начало работать с Центральной Азией

Как относиться к региону

Близкие к Кремлю Фонд развития гражданского общества и Центр политической конъюнктуры 16 декабря представят доклад «Десятилетие возможностей. Контуры нового стратегического партнерства между Россией и странами Центральной Азии». В нем говорится, что Центральная Азия становится все более значимым регионом в контексте геополитики, экономики и логистики. Авторы для расширения взаимодействия рекомендуют делать больший упор на сотрудничество в инновационных отраслях, переходить в повестке в сторону практической выгоды, в культуре больше использовать практику «ценностного обмена» (например, расширение программ обучения в вузах, особенно по направлениям бизнеса, энергетики и технологий), в дискурсе же придерживаться «бережного прогресса» – с уважением к общему историческому наследию и прогрессивным подходом в определении общего будущего в экономике, политике, технологиях.