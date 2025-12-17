Как СМИ отреагировали на введение Трампом нефтяной блокады Венесуэлы

Как СМИ отреагировали на введение Трампом нефтяной блокады ВенесуэлыОн также объявил власти страны иностранной террористической организацией
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил, что нынешние власти Венесуэлы являются иностранной террористической организацией, и приказал установить полную и окончательную морскую блокаду всех нефтяных танкеров, связанных с этой страной.
Кроме того, американский лидер обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в незаконном использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. В то же время, по словам Трампа, ускоренными темпами происходит возвращение в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, как он утверждает, впустила в США «некомпетентная» администрация предыдущего президента Джо Байдена.
«Ведомости» собрали реакции западных СМИ на заявление президента США.
«Этот шаг, похоже, направлен на то, чтобы усилить давление на Мадуро и еще сильнее задушить экономику южноамериканского государства. <...> Не сразу стало ясно, как США планируют осуществить то, что Трамп назвал "полной блокадой всех нефтяных танкеров, попадающих под санкции, прибывающих в Венесуэлу и выбывающих из нее"».
У ВМС США в регионе есть 11 кораблей, в том числе авианосец и несколько десантных кораблей. Они оснащены широким спектром летательных аппаратов, в том числе вертолетами и конвертопланами V-22 Osprey. Кроме того, ВМС США задействовали в регионе несколько морских патрульных самолетов P-8 Poseidon. В целом это дает военным значительные возможности для отслеживания морских перевозок, входящих и исходящих из страны. <...> Статус иностранной террористической организации исторически присваивался негосударственным субъектам, не обладающим суверенными иммунитетами, предусмотренными международными договорами или членством в ООН».
«Неясно, как Трамп будет действовать в отношении судов, попавших под санкции, и обратится ли он к береговой охране с просьбой задержать суда, как он сделал на прошлой неделе. Администрация перебросила в регион тысячи военнослужащих и почти дюжину военных кораблей, включая авианосец. <...> Участники нефтяного рынка заявили, что цены растут в ожидании потенциального сокращения экспорта из Венесуэлы, хотя они все еще ждут, как будет реализована блокада Трампа и будет ли она распространяться на суда, не подпадающие под санкции».
«Этот шаг грозит перекрыть источник экономической жизни страны, которая и без того находилась под серьезным финансовым давлением. Но он окажет менее существенное влияние на мировые рынки из-за снижения статуса нефтяной промышленности Венесуэлы. <...> Этот шаг свидетельствует об усилении давления Трампа на Мадуро и может привести к дальнейшей дестабилизации страны в краткосрочной перспективе. <...> Нанося удары по нефтяному сектору, Трамп бьет по стержню венесуэльской экономики. Поступление долларов в страну почти полностью зависит от продажи нефти, а ограничения на торговлю нефтью, введенные США в начале этого года, уже поставили страну на грань гиперинфляции».
«Такая блокада, о которой Трамп заявил во вторник вечером в Truth Social, может разрушить и без того слабую экономику Венесуэлы, которая зависит от продажи нефти за рубеж, в первую очередь в Китай, и часто от судов, находящихся под санкциями. <...> Этот шаг еще больше усиливает давление, которое Трамп оказывает на Венесуэлу, пытаясь заставить Мадуро покинуть страну и угрожая военными действиями в Венесуэле, если он этого не сделает. <...> Эксперты в области нефтяной промышленности и бывшие официальные лица США подвергли сомнению юридическую и политическую обоснованность заявления Трампа, сделанного в свойственной ему несдержанной манере с использованием заглавных букв для акцента».
«Трамп достиг рубежа в войне режима, которую он ведет против Венесуэлы. Хозяин Белого дома объявил в своей социальной сети Truth, что США вводят блокаду Венесуэлы против «нефтяников, находящихся под санкциями», что является новой эскалацией кризиса между двумя странами. <...> В том же послании, опубликованном во вторник, Трамп в очередной раз бездоказательно обвинил Мадуро в использовании нефти для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищения людей».
«Блокада, введенная Трампом, происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил у побережья Венесуэлы в рамках операции, направленной, как утверждается, на борьбу с контрабандой наркотиков. С сентября американские военные убили по меньшей мере 90 человек в результате нападений на десятки судов в восточной части Тихого океана и Карибском море у берегов Венесуэлы, что эксперты по международному праву раскритиковали как внесудебные казни».