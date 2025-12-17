Как СМИ отреагировали на введение Трампом нефтяной блокады Венесуэлы

«Такая блокада, о которой Трамп заявил во вторник вечером в Truth Social, может разрушить и без того слабую экономику Венесуэлы, которая зависит от продажи нефти за рубеж, в первую очередь в Китай, и часто от судов, находящихся под санкциями. <...> Этот шаг еще больше усиливает давление, которое Трамп оказывает на Венесуэлу, пытаясь заставить Мадуро покинуть страну и угрожая военными действиями в Венесуэле, если он этого не сделает. <...> Эксперты в области нефтяной промышленности и бывшие официальные лица США подвергли сомнению юридическую и политическую обоснованность заявления Трампа, сделанного в свойственной ему несдержанной манере с использованием заглавных букв для акцента».