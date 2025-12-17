Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как СМИ отреагировали на введение Трампом нефтяной блокады Венесуэлы

Он также объявил власти страны иностранной террористической организацией
Анастасия Брянцева
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил, что нынешние власти Венесуэлы являются иностранной террористической организацией, и приказал установить полную и окончательную морскую блокаду всех нефтяных танкеров, связанных с этой страной.

Кроме того, американский лидер обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в незаконном использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. В то же время, по словам Трампа, ускоренными темпами происходит возвращение в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, как он утверждает, впустила в США «некомпетентная» администрация предыдущего президента Джо Байдена.

«Ведомости» собрали реакции западных СМИ на заявление президента США.

Associated Press

«Этот шаг, похоже, направлен на то, чтобы усилить давление на Мадуро и еще сильнее задушить экономику южноамериканского государства. <...> Не сразу стало ясно, как США планируют осуществить то, что Трамп назвал "полной блокадой всех нефтяных танкеров, попадающих под санкции, прибывающих в Венесуэлу и выбывающих из нее"».

У ВМС США в регионе есть 11 кораблей, в том числе авианосец и несколько десантных кораблей. Они оснащены широким спектром летательных аппаратов, в том числе вертолетами и конвертопланами V-22 Osprey. Кроме того, ВМС США задействовали в регионе несколько морских патрульных самолетов P-8 Poseidon. В целом это дает военным значительные возможности для отслеживания морских перевозок, входящих и исходящих из страны. <...> Статус иностранной террористической организации исторически присваивался негосударственным субъектам, не обладающим суверенными иммунитетами, предусмотренными международными договорами или членством в ООН».

Венесуэла назвала обвинения Трампа нарушением международного права

Политика / Международные новости

Reuters

«Неясно, как Трамп будет действовать в отношении судов, попавших под санкции, и обратится ли он к береговой охране с просьбой задержать суда, как он сделал на прошлой неделе. Администрация перебросила в регион тысячи военнослужащих и почти дюжину военных кораблей, включая авианосец. <...> Участники нефтяного рынка заявили, что цены растут в ожидании потенциального сокращения экспорта из Венесуэлы, хотя они все еще ждут, как будет реализована блокада Трампа и будет ли она распространяться на суда, не подпадающие под санкции».

Bloomberg

«Этот шаг грозит перекрыть источник экономической жизни страны, которая и без того находилась под серьезным финансовым давлением. Но он окажет менее существенное влияние на мировые рынки из-за снижения статуса нефтяной промышленности Венесуэлы. <...> Этот шаг свидетельствует об усилении давления Трампа на Мадуро и может привести к дальнейшей дестабилизации страны в краткосрочной перспективе. <...> Нанося удары по нефтяному сектору, Трамп бьет по стержню венесуэльской экономики. Поступление долларов в страну почти полностью зависит от продажи нефти, а ограничения на торговлю нефтью, введенные США в начале этого года, уже поставили страну на грань гиперинфляции».

The Washington Post

«Такая блокада, о которой Трамп заявил во вторник вечером в Truth Social, может разрушить и без того слабую экономику Венесуэлы, которая зависит от продажи нефти за рубеж, в первую очередь в Китай, и часто от судов, находящихся под санкциями. <...> Этот шаг еще больше усиливает давление, которое Трамп оказывает на Венесуэлу, пытаясь заставить Мадуро покинуть страну и угрожая военными действиями в Венесуэле, если он этого не сделает. <...> Эксперты в области нефтяной промышленности и бывшие официальные лица США подвергли сомнению юридическую и политическую обоснованность заявления Трампа, сделанного в свойственной ему несдержанной манере с использованием заглавных букв для акцента».

Le Parisien

«Трамп достиг рубежа в войне режима, которую он ведет против Венесуэлы. Хозяин Белого дома объявил в своей социальной сети Truth, что США вводят блокаду Венесуэлы против «нефтяников, находящихся под санкциями», что является новой эскалацией кризиса между двумя странами. <...> В том же послании, опубликованном во вторник, Трамп в очередной раз бездоказательно обвинил Мадуро в использовании нефти для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищения людей».

Al Jazeera

«Блокада, введенная Трампом, происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил у побережья Венесуэлы в рамках операции, направленной, как утверждается, на борьбу с контрабандой наркотиков. С сентября американские военные убили по меньшей мере 90 человек в результате нападений на десятки судов в восточной части Тихого океана и Карибском море у берегов Венесуэлы, что эксперты по международному праву раскритиковали как внесудебные казни».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её