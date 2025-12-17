Венесуэла назвала обвинения Трампа нарушением международного права
Венесуэла отвергла заявление президента США Дональда Трампа о краже природных ресурсов, которым он, по мнению Каракаса, нарушил нормы международного права, свободы торговли и судоходства. Заявление опубликовано в Telegram-канале вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
«Президент США Дональд Трамп выступил с безрассудной и серьезной угрозой в адрес Боливарианской республики Венесуэла, нарушив международное право, свободу торговли и судоходства», – говорится в документе.
Кроме того, власти страны подчеркнули, что Венесуэла больше не станет ничьей колонией. По их словам, государство подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными ресурсами. Руководство Венесуэлы также выразило уверенность в своей свободе судоходства и торговли в Карибском море.
17 декабря Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Американский лидер сказал, что будет продолжать давление на Венесуэлу, пока власти страны не вернут Вашингтону всю нефть, землю и другие активы, которые были «украдены».