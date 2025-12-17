Венесуэла назвала обвинения Трампа нарушением международного права

17 декабря Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Американский лидер сказал, что будет продолжать давление на Венесуэлу, пока власти страны не вернут Вашингтону всю нефть, землю и другие активы, которые были «украдены».