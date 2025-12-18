Несколько губернаторов пока не провели прямых линий с жителями

Представитель подмосковного губернатора ответил, что Воробьев «использует разлисные возможности коммуникации с жителями»: «В этом году он провел больше 80 встреч, большая часть из которых прошла в формате рабочих поездок по муниципалитетам». Кроме того, глава региона «проводит личные приемы граждан, дает комментарии в СМИ». Также есть такой способ обратной связи, как ЦУР, где с 2018 г. решено более 8 млн обращений, 1,7 в 2025 г.