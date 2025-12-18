Несколько губернаторов пока не провели прямых линий с жителями

Несколько губернаторов пока не провели прямых линий с жителямиВ основном это устоявшаяся практика, особенно перед подведением итогов года президентом, говорят эксперты
В 2025 г. еще не проводили прямых линий с гражданами глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, подсчитали «Ведомости». Глава глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ответит на вопросы 24 декабря. Кроме того, пока не общался с избирателями в формате прямой линии врио губернатора Тверской области Виталий Королев, назначенный на эту должность 5 ноября после досрочной отставки Игоря Рудени. Тот 29 сентября был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
Аксенов, Бочаров, Воробьев и Миляев в предыдущие годы проводили прямые линии. «Ведомости» направили запросы в региональные администрации.
Представитель подмосковного губернатора ответил, что Воробьев «использует разлисные возможности коммуникации с жителями»: «В этом году он провел больше 80 встреч, большая часть из которых прошла в формате рабочих поездок по муниципалитетам». Кроме того, глава региона «проводит личные приемы граждан, дает комментарии в СМИ». Также есть такой способ обратной связи, как ЦУР, где с 2018 г. решено более 8 млн обращений, 1,7 в 2025 г.
В конце ноября – начале декабря прошла волна губернаторских прямых линий. На вопросы жителей в эфире отвечали губернаторы Архангельской, Вологодской, Костромской, Курганской, Курской, Псковской, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского края, Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чечни и др.
Поднимаемые на прямых линиях губернаторов темы далеко не всегда вызывают широкий резонанс. Среди исключений можно назвать заявление главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) о принятых верховным советом поправках в республиканский закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях», закрепляющих за легислатурой право распределять муниципалитетам субсидии через изменения в казне. Коновалов не исключал, что снова наложит на них вето, но в итоге подписал закон в измененной версии, писали «Ведомости» 4 декабря. Большинство в парламенте Хакасии имеет «Единая Россия», а спикером является ключевой оппонент главы региона единоросс Сергей Сокол.
Внимание федеральных СМИ также привлекла прямая линия главы Чечни Рамзана Кадырова 15 декабря. На ней он, в частности, заявил о готовности пойти на выборы в 2026 г., если президент Владимир Путин ему предложит, а народ – поддержит. Глава Чечни является рекордсменом по времени пребывания на своем посту – с 2007 г.
Ключевой показатель эффективности губернаторов – результат, т. е. реальное решение проблем жителей, и очевидно, что без прямого общения это невозможно, говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», политолог Татьяна Косачева. «Сегодня проведение прямых линий – устоявшаяся практика, которой следует большинство высших должностных лиц. Такую форму общения регулярно использует президент РФ, подводя итоги года и оценивая ситуацию в регионах», – сказала она «Ведомостям».
На практике прямая линия оказывается вызовом для некоторых пресс-служб губернаторов, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Возникает неловкая отчетность», – считает он. Косачева заметила, что независимо от активности региональных команд жалобы от каждого субъекта будут поступать на прямую линию Путина, которая запланирована на 19 декабря.
Прошедшие в конце осени – начале зимы прямые линии губернаторов являются в том числе неким разогревом перед итогами года с Путиным, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Есть попытка стимулирования новогоднего оптимизма. Но это скорее традиция, чем необходимость – все равно новый год обнуляет любую информацию, и все всё забывают», – добавил эксперт.