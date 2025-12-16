К предстоящей прямой линии с Путиным поступило более 1,5 млн обращений
В преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило более 1,5 млн обращений от граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Кол-центр, работающий в центральном штабе Народного фронта, принимает заявки от граждан уже 13 дней. По данным агентства, наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Ростовской и Свердловской областей.
По данным телеканала «Россия-24», наиболее распространенным способом связи с прямой линией остается звонок в кол-центр – россияне сделали 658 216 звонков. Сообщений в формате смс и ммс было отправлено более 297 000.
Более 170 000 человек оставили свои заявки в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте». Через мобильное приложение «Москва – Путину» было отправлено 19 581 письмо, а через одноименный сайт поступило 58 647 обращений. В этом году также был запущен чат-бот в Max, которым уже воспользовались более 316 000 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 16 декабря говорил, что с помощью необходимого инструментария вопросы граждан, адресованные Путину, анализируются почти в режиме онлайн. По словам Пескова, вопросов поступает «очень много».
13 декабря Кремль сообщал, что на прямую линию с Путиным поступило уже более 1,1 млн вопросов. В частности, было принято 459 000 звонков, 251 000 вопросов через мессенджер, 176 000 сообщений по смс, 136 000 обращений через соцсети, 40 000 вопросов через сайт, 32 000 ммс-сообщений и 14 000 обращений через приложение.