На прямую линию с Путиным поступило более 1,1 млн вопросов

В адрес прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более 1,1 млн вопросов. Об этом сообщил Кремль в Max.

В частности, принято 459 000 звонков, 251 000 вопросов через мессенджер, 176 000 сообщений по смс, 136 000 обращений через соцсети, 40 000 вопросов через сайт, 32 000 ммс-сообщений и 14 000 обращений через приложение.

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к прямой линии Путина идет очень активно. По его словам, Кремль получает беспрецедентно большое число вопросов. Песков назвал динамику поступления обращений к президенту очень высокой. В первую очередь это связано с людьми, которые живо интересуются происходящим и проявляют интерес к главе государства.

Телевидение выделило три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Политика / Власть

Прием вопросов населения для прямой линии с Путиным стартовал 4 декабря в 15:00 мск. Они будут приниматься до окончания прямой линии.

В 2025 г. прямая линия с президентом состоится 19 декабря. С 2020 г. она совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия были совмещены из-за пандемийных ограничений.

