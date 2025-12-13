На прямую линию с Путиным поступило более 1,1 млн вопросов

В 2025 г. прямая линия с президентом состоится 19 декабря. С 2020 г. она совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия были совмещены из-за пандемийных ограничений.