Песков рассказал об активной подготовке к прямой линии Путина

Песков рассказал об активной подготовке к прямой линии ПутинаДинамика поступления обращений к президенту является очень высокой
Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина идет очень активно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Песков уточнил, что Кремль получает беспрецедентно большое количество вопросов. Он назвал динамику поступления обращений к Путину очень высокой. В первую очередь это связано с людьми, которые живо интересуются происходящим и проявляют интерес к президенту.
Большому количеству вопросов также способствует инструментарий, которым люди пользуются, чтобы написать обращение, отметил представитель Кремля. Добавились новые каналы, в частности Max. Через мессенджер идет много обращений. Песков уточнил, что поступает много видеовопросов от детей. Он допустил, что они найдут свое отражение в программе.
Над обработкой вопросов работают редакторские группы, им помогает нейросеть «Сбера» Gigachat. Обрабатывается столько вопросов, сколько и поступает, указал представитель Кремля. Неизменным участником проекта остается Народный фронт, помогает также целый ряд министерств во главе с Минздравом.
«Минздрав наиболее активный, они еще до начала сбора вопросов, собственно, обратились к организаторам проекта и сказали, ребята, что будет срочное, просто отправляйте. Когда действительно такие срочные вопросы граждан, отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь программы. И они это делают», – подчеркнул Песков.
Он пояснил, что Gigachat помогает в отработке массива вопросов. По его словам, интеллект никогда не станет сознанием, сознанием обладают только группы специалистов. Они используют нейросеть и проверяют результат, чтобы минимизировать риски.
Прием вопросов населения для прямой линии с Путиным начался 4 декабря в 15:00 мск. Обращения будут приниматься до окончания прямой линии. В 2025 г. прямая линия с президентом пройдет 19 декабря в 12:00 мск. С 2020 г. она совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили из-за пандемийных ограничений.