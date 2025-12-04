В России начался прием вопросов на прямую линию с Путиным

Как сообщал Кремль, россияне могут задать вопросы с помощью сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), или в смс-, ммс-сообщении на номер 0-40-40. Кроме того, у граждан есть возможность позвонить с вопросом по телефону 8-800-200-40-40. На указанном сайте можно найти данные о мобильном приложении и задать вопрос в нем.