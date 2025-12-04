Газета
В России начался прием вопросов на прямую линию с Путиным

Прием вопросов населения для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным стартовал в 15:00 мск.

Как сообщал Кремль, россияне могут задать вопросы с помощью сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), или в смс-, ммс-сообщении на номер 0-40-40. Кроме того, у граждан есть возможность позвонить с вопросом по телефону 8-800-200-40-40. На указанном сайте можно найти данные о мобильном приложении и задать вопрос в нем.

Обращения будут приниматься до окончания прямой линии. В этот же период пользователи могут задать вопрос главе государства через чат-бот в мессенджере Max. Затем обращение направят в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прямая линия с Путиным в 2025 г. пройдет 19 декабря в 12:00 мск. С 2020 г. она совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили из-за пандемийных ограничений.

