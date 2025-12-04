Газета
Главная / Технологии /

Пользователи Max смогут задать вопрос для прямой линии с Путиным через чат-бот

Ведомости

В мессенджере Max появился чат-бот, с помощью которого пользователи смогут задать вопрос для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила компания. Сделать это можно будет с 15:00 мск 4 декабря.

Необходимо найти чат-бот в поиске мессенджера и нажать кнопку «Начать» для запуска сервиса. Далее потребуется оставить свой номер телефона, чтобы получить обратную связь по обращению. Пользователь также должен указать при передаче вопроса ФИО, населенный пункт и возраст, а по желанию – адрес электронной почты. Последним шагом станет загрузка видео с обращением или текстовый запрос.

По данным мессенджера, вопрос, полученный чат-ботом, отправят в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В Кремле сообщили, что прямая линия с Путиным в 2025 г. состоится 19 декабря в 12:00. Пользователь также может прислать вопросы на сайте программы, с помощью СМС- или ММС-сообщения, по номеру телефона или в мобильном приложении.

