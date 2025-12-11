Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Телевидение выделило три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Ведомости

«Первый канал» и «Россия-1» планируют выделить по три часа эфирного времени на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из программ телепередач.

Согласно сетке вещания, на «Первом канале» трансляция начнется в 12:00 мск и завершится к 15:00 мск, после чего в эфир выйдет выпуск новостей.

Канал «Россия-1» также запланировал трехчасовой эфир. В 15:00 мск в сетке указан выпуск ток-шоу «60 минут».

11 декабря стало известно, что количество обращений россиян на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 800 000. Из всех вопросов 66% задали женщины (на мужчин пришлось 34% обращений). Наиболее активными стали граждане старше 56 лет.

В 2025 г. прямая линия с президентом пройдет 19 декабря.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь