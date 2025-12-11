Телевидение выделило три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным»
«Первый канал» и «Россия-1» планируют выделить по три часа эфирного времени на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из программ телепередач.
Согласно сетке вещания, на «Первом канале» трансляция начнется в 12:00 мск и завершится к 15:00 мск, после чего в эфир выйдет выпуск новостей.
Канал «Россия-1» также запланировал трехчасовой эфир. В 15:00 мск в сетке указан выпуск ток-шоу «60 минут».
11 декабря стало известно, что количество обращений россиян на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 800 000. Из всех вопросов 66% задали женщины (на мужчин пришлось 34% обращений). Наиболее активными стали граждане старше 56 лет.
В 2025 г. прямая линия с президентом пройдет 19 декабря.