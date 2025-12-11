Газета
Политика

В Кремле обработали 830 000 обращений граждан для «Итогов года с Путиным»

Ведомости

Количество обращений россиян на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 800 000. Такие данные нейросети Сбербанка «Гигачат» были приведены в эфире «России-1».

«Всего обращений 832 338», – следует из результатов подсчета. Из всех вопросов 66% задали женщины (на мужчин пришлось 34% обращений). Наиболее активными стали граждане старше 56 лет.

9 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что идет активная подготовка к прямой линии. Он отметил, что в Кремль поступает беспрецедентно большое количество вопросов. По его мнению, это в первую очередь связано с людьми, которые живо интересуются происходящим и проявляют интерес к президенту.

Прием вопросов населения для прямой линии с Путиным стартовал 4 декабря в 15:00 мск. Их можно будет задать до окончания мероприятия. В 2025 г. прямая линия с президентом пройдет 19 декабря в 12:00 мск.

