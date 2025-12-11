В Кремле обработали 830 000 обращений граждан для «Итогов года с Путиным»

9 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что идет активная подготовка к прямой линии. Он отметил, что в Кремль поступает беспрецедентно большое количество вопросов. По его мнению, это в первую очередь связано с людьми, которые живо интересуются происходящим и проявляют интерес к президенту.