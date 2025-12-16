Песков: обращения граждан для «Итогов года» обрабатываются в режиме онлайн

13 декабря Кремль сообщал, что на прямую линию с Путиным поступило уже более 1,1 млн вопросов. В частности, было принято 459 000 звонков, 251 000 вопросов через мессенджер, 176 000 сообщений по смс, 136 000 обращений через соцсети, 40 000 вопросов через сайт, 32 000 ммс-сообщений и 14 000 обращений через приложение.