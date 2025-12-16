Песков: обращения граждан для «Итогов года» обрабатываются в режиме онлайн
С помощью необходимого инструментария вопросы граждан, адресованные российскому лидеру Владимиру Путину, анализируются почти в режиме онлайн, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Существующая методика и инструментарий позволяют нам обрабатывать их, анализировать практически в режиме онлайн. И, собственно, вся информация по поступающим обращениям постоянно докладывается в эти дни президенту», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, вопросов поступает «очень много».
13 декабря Кремль сообщал, что на прямую линию с Путиным поступило уже более 1,1 млн вопросов. В частности, было принято 459 000 звонков, 251 000 вопросов через мессенджер, 176 000 сообщений по смс, 136 000 обращений через соцсети, 40 000 вопросов через сайт, 32 000 ммс-сообщений и 14 000 обращений через приложение.
В 2025 г. прямая линия с президентом пройдет 19 декабря с 12:00 мск. В 2020 г. мероприятие впервые совместили с большой пресс-конференцией из-за ковидных ограничений. С 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным».