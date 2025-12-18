Мэром Красноярска станет председатель краевого правительства

Мэром Красноярска станет председатель краевого правительстваДля избрания главы города депутатам пришлось экстренно менять устав
Красноярск обретет нового мэра, вероятно, до конца 2025 г. Губернатор Михаил Котюков 17 декабря внес на рассмотрение депутатов Красноярского горсовета две кандидатуры в мэры: председателя регионального правительства Сергея Верещагина и главы Свердловского района Красноярска Лилии Назмутдиновой. В ноябре кандидатура Верещагина была согласована президиумом генсовета «Единой России», партия предложила Котюкову выдвинуть его в главы Красноярска. Дата заседания горсовета, на котором будет избран новый мэр, пока не назначена. Предварительно оно состоится 23 декабря, сообщил собеседник, близкий к представительному органу местного самоуправления (МСУ).
Для назначения нового мэра Красноярска горсовету пришлось экстренно вносить изменения в устав для приведения его в соответствие с принятым 20 марта федеральным законом (ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в части порядка избрания мэра и региональным законом «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».
В соответствии с п. 2 ст. 88 ФЗ мэр административного центра субъекта избирается представительным органом МСУ из числа кандидатов, представленных губернатором. В предыдущей редакции устава Красноярска мэр избирался депутатами по результатам конкурса. Именно так 13 сентября 2022 г. был избран предыдущий мэр Красноярска Владислав Логинов.
15 мая заксобрание Красноярского края приняло законопроект о муниципальной реформе, в соответствии с которым был ликвидирован поселенческий уровень МСУ, а Красноярск стал городским округом (в его состав вошли ряд сельских поселений). Принятие закона сопровождалось протестами. Предполагалось, что Логинов останется мэром до 2028 г., когда истечет срок полномочий действующего созыва горсовета Красноярска, а первый созыв совета вновь образованного городского округа изберет нового главу по новой процедуре. Но Логинов 10 июня 2025 г. был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». 16 сентября горсовет Красноярска принял его отставку, и позиция мэра с тех пор вакантна.
Губернатор внес кандидатуры на пост мэра Красноярска на следующий день после принятия поправок в устав, которые еще могли быть не зарегистрированы Минюстом, говорит местный политконсультант Алексей Аксютенко. По его мнению, до регистрации новой редакции устава действует старый порядок избрания мэра, который, в свою очередь, противоречит федеральному закону. «Ведомости» направили запросы в администрацию Красноярска, горсовет и управление Минюста России по Красноярскому краю, чтобы выяснить, были ли зарегистрированы поправки в устав.
Регистрация поправок в городской устав в Минюсте в данном случае вторична и не делает решение незаконным, говорит политюрист Олег Захаров: «Более того, ранее в ходе предыдущей муниципальной реформы, когда избираемые главы заменялись конкурсными, суды уже закрепили позицию о том, что «кадровые» поправки начинают действовать сразу после принятия и для принятия кадровых решений по новому порядку не требуется ждать регистрации Минюстом изменений в устав».
В любом случае новому мэру придется начинать работу на фоне двух громких уголовных процессов, обращает внимание Аксютенко. Это, во-первых, дело Логинова, которое, скорее всего, в следующем году начнет рассматривать один из районных судов Красноярска, во-вторых, процесс о получении взятки, в котором обвиняется родная сестра будущего мэра Светлана Верещагина. Она проходит по делу бывшего гендиректора Сибирского научно-клинического центра Бориса Баранкина. «Брат за сестру не отвечает, но все это необязательный негативный фон», – говорит эксперт.
Новая процедура формирования корпуса мэров, где кандидатуры вносит глава региона, крайне удобна губернаторам, давая им возможность продвигать тех, кто готов следовать в русле политики, заданной исполнительной властью региона, говорит политолог Ростислав Туровский. «При таком подходе мэры скоро будут восприниматься как сотрудники губернаторов, но самих губернаторов это не смущает – им важен политический и финансовый контроль над городом», – считает он.
Особый случай Красноярска состоит в том, что город возглавит сильный и опытный управленец из команды еще времен Александра Хлопонина (губернатор Красноярского края в 2002–2010 гг.), уточнил Туровский. «Для Котюкова это удобно тем, что на Верещагина можно будет положиться в его текущей работе, а сам губернатор, вероятно, укрепит прямой контроль над правительством региона, которым ранее руководил Верещагин», – заключил политолог.