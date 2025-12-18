Мэром Красноярска станет председатель краевого правительства

15 мая заксобрание Красноярского края приняло законопроект о муниципальной реформе, в соответствии с которым был ликвидирован поселенческий уровень МСУ, а Красноярск стал городским округом (в его состав вошли ряд сельских поселений). Принятие закона сопровождалось протестами. Предполагалось, что Логинов останется мэром до 2028 г., когда истечет срок полномочий действующего созыва горсовета Красноярска, а первый созыв совета вновь образованного городского округа изберет нового главу по новой процедуре. Но Логинов 10 июня 2025 г. был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». 16 сентября горсовет Красноярска принял его отставку, и позиция мэра с тех пор вакантна.