Врио мэра Красноярска стал замглавы города Роман Одинцов

16 сентября депутаты горсовета Красноярска единогласно приняли отставку мэра Владислава Логинова, который проходит подозреваемым по делу о получении взяток в размере 180 млн руб. 10 июня Басманный суд Москвы арестовал чиновника. По версии следствия, в 2018–2024 гг. он получил взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации за обеспечение ее победы в конкурсах муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».