Врио мэра Красноярска стал замглавы города Роман Одинцов
Временно исполняющим полномочия главы Красноярска назначили замглавы города Романа Одинцова. Указ об этом подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, сообщила мэрия Красноярска.
Одинцов будет находиться в этой должности до избрания нового мэра. По данным мэрии, процесс будет проходить по новому закону о местном самоуправлении.
Действующий врио главы города родился в 1975 г. Замглавы Красноярска он был с 2020 г. Он имеет высшее экономическое образование, полученное в Красноярском государственном университете.
16 сентября депутаты горсовета Красноярска единогласно приняли отставку мэра Владислава Логинова, который проходит подозреваемым по делу о получении взяток в размере 180 млн руб. 10 июня Басманный суд Москвы арестовал чиновника. По версии следствия, в 2018–2024 гг. он получил взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации за обеспечение ее победы в конкурсах муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».