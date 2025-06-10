Суд арестовал мэра Красноярска Логинова по делу об особо крупной взятке

Суд арестовал мэра Красноярска Логинова по делу об особо крупной взяткеСледствие обвиняет его в получении 180 млн рублей от коммерсанта в виде оплаты строительства бани
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова по делу о получении взятки размеров в 180 млн руб. Накануне он был этапирован в Москву для избрания меры пресечения, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с недопущением разглашения тайны следствия. Как рассказал суду Логинов, у него есть жена и трое детей. Также мэр пожаловался на повышенное давление.
Адвокат Екатерина Писаревская заявила, что сторона защиты обжалует арест.
О задержании Логинова стало известно утром 9 июня. Накануне в Красноярске праздновался День города. У мэра прошли обыски в его доме и в служебном кабинете, следователи изъяли документы, касающиеся заключения муниципальных контрактов. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Логинову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Если его вина будет доказана, мэру грозит наказание до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии.
По версии следствия, в период с 2018 по 2024 гг. Логинов получил более 180 млн руб. от генерального директора коммерческой организации. Средства передавались как наличными, так и в форме оплаты строительства бани. За это, утверждают следователи, мэр способствовал победе компании в конкурсах муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на проведение дорожных работ в городе. Как пишут СМИ, задержание Логинова, предварительно, может быть связано с ситуацией с «Асфальтобетонным заводом», а показания на мэра могли дать его советник Артур Арутюнян, экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заммэра Алексей Давыдов. В марте Арутюнян был арестован по делу о превышении должностных полномочий в связи с аукционом 2023 г. по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске, участие в котором приняли АО «Асфальтобетонный завод» («АБЗ»)и ООО «УСК «Сибиряк». Первая компания стала победителем торгов, с ней заключили два договора купли-продажи на сумму свыше 4,5 млн руб. По данным СК, Арутюнян незаконно указал не передавать объекты АО «АБЗ» и организовать расторжение договоров купли-продажи.
После задержания Логинова «Единая Россия» приостановила его членство в партии и его полномочия как члена президиума регионального политсовета, говорится в сообщении красноярского отделения ЕР.
Владислав Логинов родился в 1967 г. в Ачинске. Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ и Сибирский федеральный университет. Свою карьеру начал в 1984 г. в авиационной отрасли, затем занимал руководящие должности в транспортной и снабженческой сферах. С 2002 г. работал в системе городского хозяйства. Руководил администрациями Свердловского и Советского районов Красноярска, а с 2017 по 2022 гг. был первым заместителем мэра города. Должность главы Красноярска занимает с 16 сентября 2022 г..