Суд арестовал мэра Красноярска Логинова по делу об особо крупной взятке

По версии следствия, в период с 2018 по 2024 гг. Логинов получил более 180 млн руб. от генерального директора коммерческой организации. Средства передавались как наличными, так и в форме оплаты строительства бани. За это, утверждают следователи, мэр способствовал победе компании в конкурсах муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на проведение дорожных работ в городе. Как пишут СМИ, задержание Логинова, предварительно, может быть связано с ситуацией с «Асфальтобетонным заводом», а показания на мэра могли дать его советник Артур Арутюнян, экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заммэра Алексей Давыдов. В марте Арутюнян был арестован по делу о превышении должностных полномочий в связи с аукционом 2023 г. по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске, участие в котором приняли АО «Асфальтобетонный завод» («АБЗ»)и ООО «УСК «Сибиряк». Первая компания стала победителем торгов, с ней заключили два договора купли-продажи на сумму свыше 4,5 млн руб. По данным СК, Арутюнян незаконно указал не передавать объекты АО «АБЗ» и организовать расторжение договоров купли-продажи.