Депутаты Красноярска приняли отставку подозреваемого во взятках мэра Логинова
Городской совет Красноярска утвердил отставку мэра Владислава Логинова, подозреваемого в получении взяток на 180 млн руб. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города поддержали все 32 депутата, сообщает ТАСС.
15 сентября Логинов, находящийся под стражей, направил в совет заявление о сложении полномочий.
10 июня Басманный суд Москвы арестовал чиновника. По версии следствия, в 2018–2024 гг. он получил взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации. Средства передавались как наличными, так и через оплату строительства бани. За это Логинов обеспечивал компании победу в конкурсах муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение дорожных работ.
О задержании стало известно утром 9 июня, сразу после празднования Дня города в Красноярске. В доме мэра и его рабочем кабинете прошли обыски, были изъяты документы по заключению муниципальных контрактов.