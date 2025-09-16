Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Депутаты Красноярска приняли отставку подозреваемого во взятках мэра Логинова

Ведомости

Городской совет Красноярска утвердил отставку мэра Владислава Логинова, подозреваемого в получении взяток на 180 млн руб. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города поддержали все 32 депутата, сообщает ТАСС.

15 сентября Логинов, находящийся под стражей, направил в совет заявление о сложении полномочий.

10 июня Басманный суд Москвы арестовал чиновника. По версии следствия, в 2018–2024 гг. он получил взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации. Средства передавались как наличными, так и через оплату строительства бани. За это Логинов обеспечивал компании победу в конкурсах муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение дорожных работ.

О задержании стало известно утром 9 июня, сразу после празднования Дня города в Красноярске. В доме мэра и его рабочем кабинете прошли обыски, были изъяты документы по заключению муниципальных контрактов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь