Депутаты Красноярска приняли отставку подозреваемого во взятках мэра Логинова

10 июня Басманный суд Москвы арестовал чиновника. По версии следствия, в 2018–2024 гг. он получил взятки в крупном размере от руководителя коммерческой организации. Средства передавались как наличными, так и через оплату строительства бани. За это Логинов обеспечивал компании победу в конкурсах муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение дорожных работ.