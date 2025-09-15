Обвиняемый по делу о взятках мэр Красноярска подал заявление об отставке

10 июня Басманный суд Москвы арестовал Логинова. По данным следствия, в период с 2018 по 2024 г. он получил взятку в многомиллионном размере от гендиректора коммерческой организации. За эти деньги мэр способствовал победе компании в конкурсах муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на проведение городских дорожных работ. Исполняющим обязанности Логинова стал первый замлавы Красноярска Алексей Шувалов.