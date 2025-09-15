Обвиняемый по делу о взятках мэр Красноярска подал заявление об отставке
Мэр Красноярска Владислав Логинов, который был арестован по делу о получении взятки в размере более 180 млн руб., подал в городской совет заявление об отставке, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя горсовета Красноярска Андрея Козикова.
«Да, заявление такое есть. Завтра на сессии будет рассмотрено», – отметил собеседник агентства. По его словам, решение об отставке Логинова будет принято, если за него проголосуют 36 депутатов (простое большинство от списочного состава горсовета).
10 июня Басманный суд Москвы арестовал Логинова. По данным следствия, в период с 2018 по 2024 г. он получил взятку в многомиллионном размере от гендиректора коммерческой организации. За эти деньги мэр способствовал победе компании в конкурсах муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на проведение городских дорожных работ. Исполняющим обязанности Логинова стал первый замлавы Красноярска Алексей Шувалов.