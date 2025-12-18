Politico: российские активы раскололи ЕС на два «непримиримых лагеря»

Один из дипломатов ЕС подчеркнул в комментарии изданию, что решение по финансированию Украины необходимо принять как можно скорее. Вместе с тем другие источники не исключают, что обсуждение может затянуться и окончательное решение будет отложено до начала 2026 г., а на переходный период будут рассматриваться альтернативные схемы финансирования без использования Euroclear или за счет краткосрочных инструментов.