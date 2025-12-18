Politico: российские активы раскололи ЕС на два «непримиримых лагеря»Бельгия опасается исков от России, Венгрия и Словакия выступают против финансирования Киева
Ситуация вокруг использования замороженных российских активов для помощи Украине расколола Евросоюз на два «непримиримых лагеря» накануне заседания Европейского совета, которое пройдет 18 декабря. Саммит рассматривается как последний шанс для ЕС доказать способность принимать реальные решения, а не оставаться «дискуссионным клубом» на фоне финансовых проблем Киева и растущих разногласий внутри блока, пишет Politico.
Ключевой вопрос – судьба около 210 млрд евро российских активов, замороженных в ЕС. Брюссель предлагает использовать их для кредита Украине, но Бельгия, где находится депозитарий Euroclear с большей частью этих средств, опасается юридических и финансовых последствий, включая возможные иски от России. По данным источников, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не намерен менять свою позицию. На закрытых переговорах бельгийская сторона заявила, что процесс «движется назад». Похожие сомнения высказывают Италия, Болгария и Мальта.
Противостояние усугубляется тем, что Украина уже в следующем году может столкнуться с бюджетным дефицитом в размере почти 72 млрд евро и будет вынуждена сокращать государственные расходы с апреля. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что провал договоренностей по активам нанесет Евросоюзу «серьезный ущерб» на долгие годы.
Часть стран, включая Германию и Латвию, предлагает обойтись без единогласия и принять решение квалифицированным большинством голосов. Однако бельгийские власти подчеркивают, что без их согласия средства Euroclear фактически не будут разблокированы. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, главная цель саммита – убедить Бельгию снять возражения, даже если переговоры затянутся до глубокой ночи.
На случай провала плана с активами Еврокомиссия рассматривает альтернативу – привлечение средств за счет займов ЕС, обеспеченных бюджетом союза на ближайшие семь лет. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидерам предстоит выбрать между двумя вариантами. При этом обсуждается возможность исключить Венгрию и Словакию, выступающих против дальнейшей помощи Украине, из общей схемы погашения долга, сохранив формальное согласие всех 27 стран ЕС.
18 декабря Euobserver писал, что Бельгия настаивает на получении «неограниченных гарантий» от стран Евросоюза в связи с обсуждением механизма финансирования Украины за счет замороженных российских активов.
Один из дипломатов ЕС подчеркнул в комментарии изданию, что решение по финансированию Украины необходимо принять как можно скорее. Вместе с тем другие источники не исключают, что обсуждение может затянуться и окончательное решение будет отложено до начала 2026 г., а на переходный период будут рассматриваться альтернативные схемы финансирования без использования Euroclear или за счет краткосрочных инструментов.