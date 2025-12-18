Панеш заказал 14 пропусков на платный думский круглый стол, а Чемерис – пять

Володин заявил, что в отношении помощников депутатов идет разбирательство в правоохранительных органах, рассказывают источники. Спикер подчеркнул, что «надо заниматься делом, а не самопиаром», поскольку в таком случае идет дискредитация парламента. При этом Чемерис и Панеш попали под раздачу. Нечаев заявил, что у замруководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, которая первая сообщила о платном круглом столе в Госдуме, не было желания самопиара. Собеседники говорят, что депутаты в зале рассмеялись. «Много информации уходит из зала, из разных чатов. Уйдет и сегодняшний разговор», – посетовал Володин.