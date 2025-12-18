Панеш заказал 14 пропусков на платный думский круглый стол, а Чемерис – пять

Панеш заказал 14 пропусков на платный думский круглый стол, а Чемерис – пятьРанее в палате обсуждался вопрос о лишении мандатов за продажу мест для участия в мероприятиях парламента
В Госдуме продолжили обсуждение круглых столов, участие в которых оказалось платным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на закрытой части пленарного заседания, что 14 пропусков на круглый стол в думу заказал депутат Каплан Панеш (ЛДПР) и пять пропусков – депутат Роза Чемерис («Новые люди»). Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате.
По словам спикера (как пересказывают собеседники), встречали гостей на круглый стол помощник депутата Андрея Свинцова (ЛДПР) Никита Лобанов и депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»). Федоров писал заявку на имя председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) с просьбой предоставить зал для проведения мероприятия.
Дали высказаться на пленарном заседании и всем участникам, оказавшимся вовлеченными в эту ситуацию. Чемерис заявила, что не имеет никакого отношения к теме продажи мест на круглые столы, а организатором был «мой сосед по кабинету и его помощница», которые попросили помощника Чемерис помочь с пропусками. Соседом Чемерис по кабинету является депутат Федоров.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что фракция выяснила, что запросы на проведение круглого стола направляли депутаты от «Единой России» и ЛДПР, не от «Новых людей». По его словам, помощник Чемерис помогал Федорову оформлять заявки на проход участников. Чемерис, в свою очередь, заявила, что «не имеет никакого отношения к теме продажи мест на круглые столы».
Федоров заявил, что возникает путаница из-за неправильной подачи информации. «Мы направили в срок заявку, провели совещание, утвердили концепцию», – сказал он. Коммунист Николай Коломейцев возразил, что ни одну заявку без личной электронной подписи депутата ФСО не примет. «Надо уметь отвечать за свои поступки», – сказал он.
Володин заявил, что в отношении помощников депутатов идет разбирательство в правоохранительных органах, рассказывают источники. Спикер подчеркнул, что «надо заниматься делом, а не самопиаром», поскольку в таком случае идет дискредитация парламента. При этом Чемерис и Панеш попали под раздачу. Нечаев заявил, что у замруководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, которая первая сообщила о платном круглом столе в Госдуме, не было желания самопиара. Собеседники говорят, что депутаты в зале рассмеялись. «Много информации уходит из зала, из разных чатов. Уйдет и сегодняшний разговор», – посетовал Володин.
Авксентьева 15 декабря написала в своем Telegram-канале, что ей «стало известно о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов Госдумы на платной основе коммерческими структурами, в частности ассоциацией WEA». Она писала, что организация открыто предлагает участие в круглых столах и других мероприятиях в Госдуме на возмездной основе, и даже привела расценки: вступление в ассоциацию со спикерством – 70 000 руб., вступление без спикерства за столом – 50 000 руб., участие «вокруг стола» – 35 000 руб.
По словам депутата, в прейскурант были включены также «экскурсия», «статусное присутствие в федеральной повестке», «персональная именная карточка на месте участника» и иные услуги коммерческого характера. Авксентьева сообщала, что они будут разбираться в ситуации вместе с комиссией Госдумы по регламенту.
Собеседники «Ведомостей» говорили, что речь идет о круглом столе по предпринимательству, который прошел 28 ноября по инициативе президента «Международной ассоциации малого и среднего предпринимательства» (WEA) Никиты Лобанова. На сайте Думы информации об этом круглом столе нет.
На пресс-подходе перед началом пленарного заседания 18 декабря Слуцкий заявил, что помощники депутатов, причастные к продаже мест для участия в мероприятиях Госдумы, установлены и будут уволены. «Действительно на нашем уровне удалось установить помощников депутатов, которые причастны к данному мероприятию, которые заказывали пропуска. Разумеется, от имени депутатов, так устроена наша электронная система. Все они будут уволены», – подчеркнул Слуцкий.
Глава ЛДПР добавил, что инициатором мероприятия был депутат, «чье имя не звучало на заседании Государственной думы». Его имя Слуцкий не назвал из соображений депутатской этики. По его словам, ситуация переместилась из плоскости Госдумы в сферу работы административных органов. Круглым столом, где «якобы у нас продавались какие-то места для участия», займутся правоохранительные органы, подчеркнул Слуцкий.
Днем ранее, 17 декабря, «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Володин заявил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думском мероприятии. По словам двух собеседников, спикер ГД назвал имена депутатов, причастных к его организации: Андрей Свинцов (ЛДПР), Каплан Панеш (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Их могут лишить полномочий из-за возможной продажи мест на мероприятиях. В тот же день Чемерис заявила «Ведомостям», что обвинения в продаже мест для участия в думских мероприятиях являются ложью.