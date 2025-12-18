Главное из заявлений Герасимова о ситуации в зоне спецоперации

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства заявил, что темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 г. выросли в полтора-два раза. Он добавил, что с 1 ноября 2025 г. под контроль группировки «Восток» перешло свыше 400 кв. км территории, освобождено 24 населенных пункта. Белоусов также отметил, что в целом в результате действий объединенной группировки войск в 2025 г. потенциал украинских сил снизился на треть.