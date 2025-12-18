Главное из заявлений Герасимова о ситуации в зоне спецоперации

Главное из заявлений Герасимова о ситуации в зоне спецоперацииНачальник Генштаба ВС РФ выступил перед иностранными военными атташе
В Министерстве обороны России состоялся брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств.
«Ведомости» собрали главное из его заявлений.
Российская армия взяла под контроль и прочно удерживает стратегическую инициативу в зоне спецоперации, несмотря на помощь Украине со стороны западных стран. Однако коллективный Запад не отказывается от цели нанести РФ стратегическое поражение.
ВС РФ в 2025 г. заняли более 300 населенных пунктов, и под контроль России перешло более 6300 кв. км территории. Половина территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) контролируется Россией.
«Южная» группировка войск взяла под контроль 48 населенных пунктов в Донбассе. Группировка войск «Восток» полностью зачистила от ВСУ ДНР в своей зоне и успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях. Группировка войск «Днепр» вышла к городу Орехов. Кроме того, она обеспечила безопасность Запорожской АЭС.
В рядах ВСУ дезертирство приобретает массовый характер. По официальным данным, каждый месяц место службы оставляют до 30 000 человек.
Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%, заявил Герасимов. Генштаб учитывает позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Российская сторона придерживается обязательств по договору об их запрете, подчеркнул он.
НАТО передислоцировала к границам России значительные контингенты войск в рамках учений «Защитник Европы». Активность альянса «представляет долгосрочный вызов интересам России на западном стратегическом направлении».
17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства заявил, что темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 г. выросли в полтора-два раза. Он добавил, что с 1 ноября 2025 г. под контроль группировки «Восток» перешло свыше 400 кв. км территории, освобождено 24 населенных пункта. Белоусов также отметил, что в целом в результате действий объединенной группировки войск в 2025 г. потенциал украинских сил снизился на треть.