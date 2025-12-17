Путин и Белоусов подвели итоги российского наступления в 2025 году

Путин и Белоусов подвели итоги российского наступления в 2025 годуБыло освобождено свыше 300 населенных пунктов
Уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации, российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. В своей речи глава государства подвел итоги наступления российской армии в ходе спецоперации на Украине в 2025 г. В рамках коллегии также выступил министр обороны Андрей Белоусов.
Что сказал Путин
По словам российского лидера, войска Вооруженных сил (ВС) РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». В том числе, речь о так называемых «элитных частях и соединениях», подготовленных в западных военных центрах и оснащенных современной иностранной техникой и вооружением. Глава государства подчеркнул, что в 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.
Глава российского государства также отметил северокорейских военных, которые участвовали в освобождении Курской области и «плечом к плечу с российскими бойцами, доблестно, отважно боролись с врагом». Военные КНДР также приняли участие в работе по разминированию освобожденных территорий Курской области.
Путин напомнил, что НАТО беспрерывно оказывает Киеву масштабную военную помощь. Глава государства напомнил о напряженной геополитической ситуации в мире, которая в ряде регионов «становится просто критической». По его словам, страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. В Европе наряду с этим «людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией» и подготовке к якобы большой войне.
«Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и странами Европы, за формирование единой системы безопасности во всем Евразийском регионе.
По его словам, на фоне этого российские войска «показывают высокую боеспособность и выучку». Оборонная промышленность страны повысила свою эффективность, быстро перестроив многие производственные технологические процессы. По словам Путина, в воздушно-космические силы страны поступают доработанные ракеты и авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.
Российский лидер отметил, что в этом году в состав военно-морского флота вошли новые подлодки, в том числе стратегический ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей и судов. Состоялись также успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».
«За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде», – отметил Путин. Президент также добавил, что до конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник».
Президент подчеркнул, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты». Кроме того, по словам Путина, должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил, прежде всего в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027-2036 гг. В числе ключевых направлений госпрограммы – система противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах. Приоритетом для России также является совершенствование стратегических ядерных сил. Президент добавил, что в войска необходимо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии и новые материалы, расширять применение системы управления в автономных боевых комплексах, технологии искусственного интеллекта. Важно также оснащать орбитальную группировку космических аппаратов нового поколения – в результате войска должны получать высокоскоростные и защищенные каналы связи. Таким образом повысится качество их обеспечения разведывательной информацией и точными навигационными данными.
Что сказал Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в течение всего года ВС РФ уверенно удерживают стратегическую инициативу, ведут активное наступление практически на всех направлениях. За год было взято под контроль более 6000 кв. км земель, что на треть превышает прошлогодние показатели. Темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 г. выросли в полтора-два раза.
«За этими цифрами стоит качественный результат. Освобождена Курская область. Ликвидированы важные узлы обороны украинских войск в Донбассе и в Запорожье. В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ неизбежно», – подчеркнул министр, добавив, что это понимают и западные кураторы Киева.
Белоусов отметил, что военные «Севера» освободили крупный приграничный город Волчанск. Продолжается создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Это позволило приступить к разминированию территории – уже очищено свыше 150 000 га, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов. В приграничных районах началось восстановление социально-экономической инфраструктуры.
Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск. Через него проходили пути снабжения подразделений вооруженных сил Украины. Это позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозы обстрелов противникам северных районов Луганской народной республики, отметил министр. По словам Белоусова, продолжается взятие под контроль города Красный Лиман, освобождение которого открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра.
«Южная» группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные районы в Часовом Яре, Курахово и Северске. Ведутся бои за Константиновку, который «является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе – Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации», отметил глава Минобороны РФ. По его словам, контроль над этим рубежом позволит завершить освобождение Донецкой народной республики в короткие сроки.
Кроме того, группировка войск «Центр» взяла под контроль Красноармейск – символ сопротивления и украинской армии, и западных кураторов. По словам Белоусова, продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове – последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации.
Министр добавил, что с 1 ноября 2025 г. под контроль группировки «Восток» перешло свыше 400 кв. км территории, освобождено 24 населенных пункта.
По словам главы Минобороны, армия РФ продолжает освобождение города Гуляйполе – важного укрепрайона ВСУ и транспортного узла, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья. Группировка войск «Днепр» овладела Малой Токмачкой и ведет бои на подступах к Орехово. Кроме того, войска группировки надежно удерживают днепровскую островную зону.
Белоусов отметил, что в целом, в результате действий объединенной группировки войск в 2025 г. потенциал украинских сил снизился на треть.