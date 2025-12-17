Путин и Белоусов подвели итоги российского наступления в 2025 году

Президент подчеркнул, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты». Кроме того, по словам Путина, должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил, прежде всего в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027-2036 гг. В числе ключевых направлений госпрограммы – система противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах. Приоритетом для России также является совершенствование стратегических ядерных сил. Президент добавил, что в войска необходимо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии и новые материалы, расширять применение системы управления в автономных боевых комплексах, технологии искусственного интеллекта. Важно также оснащать орбитальную группировку космических аппаратов нового поколения – в результате войска должны получать высокоскоростные и защищенные каналы связи. Таким образом повысится качество их обеспечения разведывательной информацией и точными навигационными данными.