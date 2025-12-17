Газета
Главная / Политика /

Белоусов назвал ключевой задачей Минобороны поиск пропавших без вести военных

Ведомости

Одной из ключевых задач для Минобороны остается организация поиска военнослужащих, пропавших без вести. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам Белоусова, в 2025 г. был создан Главный координационный центр, наведен порядок в учете пропавших без вести и сформирована единая база данных, в которую внесены практически все такие случаи. В военных группировках развернуты специальные расчеты и эвакуационные группы, подчиненные этому центру, а к поисковым мероприятиям активно привлекаются общественные и волонтерские организации.

Министр отметил, что принятые меры уже дали ощутимый результат: количество разысканных военнослужащих выросло втрое по сравнению с прошлым годом и достигло 48% от общего числа пропавших без вести. «Фактически найден каждый второй», – подчеркнул Белоусов. Он добавил, что в следующем году поставлена задача увеличить этот показатель до 60% и выше.

Для дальнейшего повышения эффективности поиска Минобороны планирует начать применение электронных жетонов военнослужащих. Как сообщил Белоусов, проведенный военно-технический эксперимент по их апробации в группировках «Центр» и «Днепр» показал положительные результаты.

В мае российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что более 6000 российских военных, считавшихся пропавшими без вести, нашли в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

