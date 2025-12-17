Белоусов назвал ключевой задачей Минобороны поиск пропавших без вести военных

По словам Белоусова, в 2025 г. был создан Главный координационный центр, наведен порядок в учете пропавших без вести и сформирована единая база данных, в которую внесены практически все такие случаи. В военных группировках развернуты специальные расчеты и эвакуационные группы, подчиненные этому центру, а к поисковым мероприятиям активно привлекаются общественные и волонтерские организации.