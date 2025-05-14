Москалькова: найдены более 6000 пропавших без вести в зоне спецоперации

Военнослужащих нашли благодаря совместной работы аппаратов омбудсменов России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста (МККК). Она подчеркнула, что России удалось договориться с другой стороной конфликта и организовать взаимное посещение пленных. В результате более 2000 россиян и остальных военнослужащих получили письма и посылки от родных.