Москалькова: найдены более 6000 пропавших без вести в зоне спецоперации
Более 6000 российских военных, считавшихся пропавшими без вести, нашли в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в Екатеринбурге.
Военнослужащих нашли благодаря совместной работы аппаратов омбудсменов России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста (МККК). Она подчеркнула, что России удалось договориться с другой стороной конфликта и организовать взаимное посещение пленных. В результате более 2000 россиян и остальных военнослужащих получили письма и посылки от родных.
«Россия в этих вопросах поступает зеркально», – отметила Москалькова (цитата по «Московскому комсомольцу»).
14 мая уполномоченный по правам человека заявила, что ежемесячные выплаты (4500 руб.) ветеранам боевых действий слишком малы и не соответствуют их вкладу в безопасность страны, поэтому нужно пересмотреть размер этой категории материальной поддержки.