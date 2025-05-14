Москалькова предложила пересмотреть «несоразмерные» выплаты ветеранам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий слишком малы и не соответствуют их вкладу в безопасность страны. Сейчас они составляют 4500 руб.
«Нет необходимости доказывать, что эта сумма чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины», – сказала Москалькова на Всероссийском координационном совете, посвященном защите прав ветеранов, который проходит в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).
Она предложила обратиться к госорганам с инициативой повысить размер выплат. Также, по ее мнению, стоит ввести дифференцированный подход – учитывать, где, когда и как долго ветеран участвовал в боевых действиях.
Также Москалькова считает необходимым расширить сеть профессиональных центров реабилитации. «Мы будем (...) просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
В конце апреля президент Владимир Путин предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации для всех регионов страны. По его словам, это нужно сделать, учитывая, что в парламенты регионов приходят ветераны боевых действий.